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殺害父母 法務部欲修法調降本刑為10年以上

2017-03-27  00:39

〔即時新聞／綜合報導〕法務部日前公告《刑法》部分條文修正草案，蒐集各方意見，其中，草案修正殺直系血親尊親屬罪的法定刑，將從過去的死刑或無期徒刑，降為比照普通殺人罪，本刑10年以上有期徒刑。

綜合媒體報導，《刑法》部分條文修正草案、第8條之2及第10條之4修正草案從21日起公告周知。有關修正殺直系血親尊親屬罪的法定刑，法務部指出，這是為符合罪責相當和量刑的彈性。

修正說明稱，殺害直系血親尊親屬除侵害生命，還違反倫常孝道，是逆倫行為，因此法定刑為死刑或無期徒刑，比第271條殺人罪更重，但這嚴重限制法官個案量刑的裁量權。

修正說明指出，常見個案有子女因不堪父母長期虐待而犯下殺人罪，其行為固屬法所不許，但若只能量處無期徒刑或死刑，又太過嚴苛。

因此把原本的《刑法》272條，殺直系血親尊親屬者，處死刑或無期徒刑，在修正草案改為對於直系血親尊親屬，犯前條之罪者（殺人罪），加重其刑至1/2。即比照普通殺人罪，處死刑、無期徒刑或10年以上重罪，但可加重刑責1/2，由法官依個案情節量刑。

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法務部

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  • 法務部日前公告《刑法》部分條文修正草案，修正殺直系血親尊親屬罪的法定刑，將從過去的死刑或無期徒刑，降為比照普通殺人罪，本刑10年以上有期徒刑。圖為法務部長邱太三。（資料照，記者羅沛德攝）

    法務部日前公告《刑法》部分條文修正草案，修正殺直系血親尊親屬罪的法定刑，將從過去的死刑或無期徒刑，降為比照普通殺人罪，本刑10年以上有期徒刑。圖為法務部長邱太三。（資料照，記者羅沛德攝）

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