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他號召企業送暖 5年來捐棺上千副

2017-03-24  13:23

［記者黃美珠／竹縣報導］他5年來在桃竹苗地區捐棺上千副！其中近200個新竹縣經濟困頓的家庭就在受惠之列。71歲桃園市民陳達成4年來默默跨域雪中送炭，幫這些家庭順利送走至親。而他最大的志業就是號召各縣市的在地企業家，一起用「自己的鄉親自己疼惜」的心情，出錢出力幫這些陷入困境又遭逢變故的家庭走過傷痛。

陳達成直言，「勤儉持家、以善為本」是他祖父母流傳下來的家訓，他自32歲事業根基較穩固後，也開始力行隨緣助人。但直到8年前，經歷了肝癌末期多次手術和栓塞的折騰，在生命的無常下，他才頓悟了人生有3種東西不能等待，一個是行孝，一個是時間，另一個就是「行功（德）」。

當下陳達成除了豁達地對家人預立器捐的想法，也採納教育界朋友建議，以自己的名義成立了「財團法人達成慈善基金會」，號召桃園境內的企業界友人一起當志工，包含他在內的20名董監事，全都是無給職。

基金會成立後，大家一改過去「亂槍打鳥式」的隨緣布施，改用主題性「集中火力」，把溫暖和光匯聚起來以成就更大的力量去濟弱扶傾，同時被世人看到，他說因為「我想拋磚引玉」。

他們首先以6年、2階段，支持了桃園市800多個偏鄉國中、小學生學習烏克麗麗，從中推動弱勢學校的藝術人文教育。這段期間他不僅送每個學生1把烏克麗麗，還補助師資鐘點費、辦理聯合音樂展演比賽、提供獎助學金、給這些孩子表演舞台，希望藉此讓他們有信心未來終有一天可以逆轉勝。

陳達成了解雪中送炭比錦上添花讓人受用，所以決定幫學生之外，也要捐棺助弱，5年來他們因此在桃園市捐出了上千副棺木。重視飲水思源的他，因為祖母、母親、妻子都是新竹縣的女兒，所以4年前開始，他以每年30萬元的金額捐棺給新竹縣，去年並把這個義舉推進到苗栗。

比較讓他遺憾的是，他期待的拋磚引玉在桃園、在苗栗都成功發酵，苗栗在地企業的回應甚至已近他們第1年捐款的一半，這讓他們決定今年加碼再捐助，反而是新竹縣的企業人士始終毫無動靜。

陳達成說，遠水救不了近火，只有靠自己的鄉親自己疼惜，才能讓這樣的「供、需」獲得及時。特別是企業有成端賴社會各界的幫助，能有機會回饋，人心溫暖，社會才能祥和。

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  • 財團法人達成慈善基金會董事長陳達成期待新竹縣的在地企業也能一起來關懷、幫助自己的弱勢鄉親。（記者黃美珠攝）

    財團法人達成慈善基金會董事長陳達成期待新竹縣的在地企業也能一起來關懷、幫助自己的弱勢鄉親。（記者黃美珠攝）

  • 財團法人達成慈善基金會董事長陳達成（右三）連4年率領董監事每年捐棺新竹縣30萬，新竹縣政府社會處長田昭容（中）為此向他致謝。（記者黃美珠攝）

    財團法人達成慈善基金會董事長陳達成（右三）連4年率領董監事每年捐棺新竹縣30萬，新竹縣政府社會處長田昭容（中）為此向他致謝。（記者黃美珠攝）

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