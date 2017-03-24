他號召企業送暖 5年來捐棺上千副

2017-03-24 13:23

［記者黃美珠／竹縣報導］他5年來在桃竹苗地區捐棺上千副！其中近200個新竹縣經濟困頓的家庭就在受惠之列。71歲桃園市民陳達成4年來默默跨域雪中送炭，幫這些家庭順利送走至親。而他最大的志業就是號召各縣市的在地企業家，一起用「自己的鄉親自己疼惜」的心情，出錢出力幫這些陷入困境又遭逢變故的家庭走過傷痛。

陳達成直言，「勤儉持家、以善為本」是他祖父母流傳下來的家訓，他自32歲事業根基較穩固後，也開始力行隨緣助人。但直到8年前，經歷了肝癌末期多次手術和栓塞的折騰，在生命的無常下，他才頓悟了人生有3種東西不能等待，一個是行孝，一個是時間，另一個就是「行功（德）」。

當下陳達成除了豁達地對家人預立器捐的想法，也採納教育界朋友建議，以自己的名義成立了「財團法人達成慈善基金會」，號召桃園境內的企業界友人一起當志工，包含他在內的20名董監事，全都是無給職。

基金會成立後，大家一改過去「亂槍打鳥式」的隨緣布施，改用主題性「集中火力」，把溫暖和光匯聚起來以成就更大的力量去濟弱扶傾，同時被世人看到，他說因為「我想拋磚引玉」。

他們首先以6年、2階段，支持了桃園市800多個偏鄉國中、小學生學習烏克麗麗，從中推動弱勢學校的藝術人文教育。這段期間他不僅送每個學生1把烏克麗麗，還補助師資鐘點費、辦理聯合音樂展演比賽、提供獎助學金、給這些孩子表演舞台，希望藉此讓他們有信心未來終有一天可以逆轉勝。

陳達成了解雪中送炭比錦上添花讓人受用，所以決定幫學生之外，也要捐棺助弱，5年來他們因此在桃園市捐出了上千副棺木。重視飲水思源的他，因為祖母、母親、妻子都是新竹縣的女兒，所以4年前開始，他以每年30萬元的金額捐棺給新竹縣，去年並把這個義舉推進到苗栗。

比較讓他遺憾的是，他期待的拋磚引玉在桃園、在苗栗都成功發酵，苗栗在地企業的回應甚至已近他們第1年捐款的一半，這讓他們決定今年加碼再捐助，反而是新竹縣的企業人士始終毫無動靜。

陳達成說，遠水救不了近火，只有靠自己的鄉親自己疼惜，才能讓這樣的「供、需」獲得及時。特別是企業有成端賴社會各界的幫助，能有機會回饋，人心溫暖，社會才能祥和。

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