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德籍觀光客掉手機 警1小時助尋回

2017-03-23  14:15

〔記者姚岳宏／台北報導〕來台觀光的德國籍遊客PABLO不慎把手機掉在計程車上，跑到台北市信義分局五分埔派出所求助，警方積極調閱監視器，不到1小時就找到他搭乘的計程車，連絡上運將，順利尋回遺失的手機。

PABLO跟警方說，他從桃園機場搭計程車至永吉路附近的民宿投宿，下車時不慎將手機掉落於計程車上，盼警方能協助找尋。

由於該手機內並沒安裝台灣的SIM卡，且未開通漫遊功能，無法接聽或撥出、亦無法以「尋找我的iPhone」功能定位，警員黃晟洋詢問PABLO乘車路線後，調閱路口監視器畫面，過濾時間點及計程車車型，鎖定多輛可能為PABLO搭乘的計程車，並以電話一一聯繫運將確認，終於在1輛機場排班計程車上找到遺失手機，運將也說可以馬上送至派出所面交失主。

PABLO對警方在短短1小時內尋回手機表示非常感謝，也稱讚台灣警察對需要幫助的旅人全力協助，表示初至台灣就感受到濃濃人情味，一再表示還會再來。

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  • 德國籍遊客PABLO感謝警員黃晟洋熱心幫他找回手機。（記者姚岳宏攝）

    德國籍遊客PABLO感謝警員黃晟洋熱心幫他找回手機。（記者姚岳宏攝）

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