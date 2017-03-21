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涉提供詐團帳戶 台銀行員遭起訴

2017-03-21  15:57

〔記者錢利忠／台北報導〕在台灣銀行工作30多年的陳姓男行員，涉嫌提供帳戶給詐騙集團，作為網拍詐財之用，吃上詐欺罪官司；陳男應訊時否認詐欺，辯稱他為了向友人借錢，才辦2個新帳戶作為匯款用；台北地檢署不採信其說詞，依詐欺罪將他起訴。

檢警調查，去年間有民眾上網拍購物，被詐騙集團盯上，對方冒充成賣家，誆稱可提供分期付款，但需將錢匯至指定帳戶，得標者上當匯錢，事後卻沒收到商品才驚覺受騙，氣得向警方報案。

檢警發現，假賣家提供的2個匯款帳號，竟是台銀某分行陳姓行員名下的帳戶，且2個帳戶當天才新設立，就被匯入20多萬元，且該筆款項當天即被匯出，此2個帳號也因此被列為警示帳戶。

陳男到案後否認涉及詐欺，他辯稱向友人借款，才新辦帳戶給友人匯款用，不知為何會被詐騙集團盜用。

檢方認為，陳男在銀行工作30多年，對於詐騙集團買賣帳戶的技倆應該很熟悉，不太可能被詐騙集團利用，因此不採信其說詞。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 台北地檢署將涉提供帳戶的台銀行員，依詐欺罪起訴。（記者錢利忠攝）

    台北地檢署將涉提供帳戶的台銀行員，依詐欺罪起訴。（記者錢利忠攝）

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