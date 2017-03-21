「猜猜我是誰」使詐…機警釣走詐騙帳號

2017-03-21 16:11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕詐錯人，損失大了！基隆市警局婦幼隊長邱炎輝，昨日接到詐騙集團的電話，用「猜猜我是誰」的老梗詐騙法，裝成邱隊長的朋友，調頭寸15萬元，並提供一組郵局帳號給他。邱隊長佯裝郵局離家太遠不方便，要詐騙集團成員，提供其他帳號，藉此釣出更多詐騙帳號，並交給專門偵辦詐騙案的刑大偵四隊列入警示，保護國人財產安全。

邱炎輝說，昨天接到一通不知名的電話，一開口就先問自己最近過的怎麼樣，隨後就說「猜猜我是誰」；因為知道是詐騙電話，想要騙取他的詐騙帳號，便回覆他：「你是阿德？」對方立刻說：「是！是！是！我是阿德」。

邱隊長說，第一天都沒有提到錢的事情，就單純讓人以為是「好朋友」來噓寒問暖，今天才慢慢提及，有一張支票臨時軋不過，要調15萬元，還提供一組郵局帳號供匯款。

邱隊長見對方上鉤，告訴對方，郵局離家太遠，出門不方便，如果提供玉山、台銀或其他銀行的話，就可以到附近匯款，對方立刻又提供台銀帳號給他；邱隊長立刻將帳號提供給警局專辦詐欺的偵四隊，列為警示帳戶。

邱隊長說，很多朋友都遇過「猜猜我是誰」的老梗詐騙法，甚至有同學被騙，呼籲民眾一定要小心；而詐騙帳號一組也要5、6千元成本，這次就讓詐騙集團損失萬元。

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