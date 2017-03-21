| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三重男遭砍慘死街頭 主嫌投案、5人在逃 中職》統一獅發表全新球衣 高志綱：看起來很霸氣 連5升！新台幣收30.458元 續創近2年半新高
 首頁 > 社會

「猜猜我是誰」使詐…機警釣走詐騙帳號

2017-03-21  16:11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕詐錯人，損失大了！基隆市警局婦幼隊長邱炎輝，昨日接到詐騙集團的電話，用「猜猜我是誰」的老梗詐騙法，裝成邱隊長的朋友，調頭寸15萬元，並提供一組郵局帳號給他。邱隊長佯裝郵局離家太遠不方便，要詐騙集團成員，提供其他帳號，藉此釣出更多詐騙帳號，並交給專門偵辦詐騙案的刑大偵四隊列入警示，保護國人財產安全。

邱炎輝說，昨天接到一通不知名的電話，一開口就先問自己最近過的怎麼樣，隨後就說「猜猜我是誰」；因為知道是詐騙電話，想要騙取他的詐騙帳號，便回覆他：「你是阿德？」對方立刻說：「是！是！是！我是阿德」。

邱隊長說，第一天都沒有提到錢的事情，就單純讓人以為是「好朋友」來噓寒問暖，今天才慢慢提及，有一張支票臨時軋不過，要調15萬元，還提供一組郵局帳號供匯款。

邱隊長見對方上鉤，告訴對方，郵局離家太遠，出門不方便，如果提供玉山、台銀或其他銀行的話，就可以到附近匯款，對方立刻又提供台銀帳號給他；邱隊長立刻將帳號提供給警局專辦詐欺的偵四隊，列為警示帳戶。

邱隊長說，很多朋友都遇過「猜猜我是誰」的老梗詐騙法，甚至有同學被騙，呼籲民眾一定要小心；而詐騙帳號一組也要5、6千元成本，這次就讓詐騙集團損失萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

廣告
  • 基隆市警局婦幼隊長邱炎輝，反詐騙釣出兩組詐騙帳號。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警局婦幼隊長邱炎輝，反詐騙釣出兩組詐騙帳號。（記者吳昇儒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 詐騙帳號 詐騙集團 詐騙電話
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：「猜猜我是誰」使詐…機警釣走詐騙帳號


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.