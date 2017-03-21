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蓋了12年 警政署反恐訓練中心今落成

蓋了12年，警政署反恐訓練中心今落成 。（記者李容萍攝）

2017-03-21  14:29

〔記者李容萍／桃園報導〕國際恐怖活動頻傳，因應情勢所需，歷經12年，設於桃園市新屋區大坡里的「內政部警政署反恐訓練中心」，今天下午由內政部長葉俊榮主持揭牌儀式，並有維安、憲兵、海巡特勤隊及空中勤務總隊等單位參與首場的反恐演練。

警政署原計畫在桃園新屋興建「國家級反恐訓練中心」，緣於警政署規畫設立「警察常用訓綀中心」，但當年國際恐怖動活不斷，2004年2月行政院召開跨部會會議提升為「國家級」，核定5億5千萬元自2004年至2007年執行，在桃園市新屋區大坡段面積約27公頃興建，原規劃興建結合空中、地面快速打擊部隊訓練場等12項設施，但因經費不足，又刪減為7項，而原定位為「國家級」反恐中心，去年警政署向行政院呈報，要回歸為「警用階層」。

反恐訓練中心設有綜合大樓、學員大樓、餐廳、模擬城鎮訓練場、攀升垂降訓練場、人質營救攻堅訓練場、反恐戰鬥訓練場等7項主體建築設施。

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  • 蓋了12年，警政署反恐訓練中心今落成 。（記者李容萍攝）

    蓋了12年，警政署反恐訓練中心今落成 。（記者李容萍攝）

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