桃園區農會再傳賄選 檢調約談11人

2017-03-20 15:18

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市桃園區農會選舉再傳賄選，桃園地檢署追查發現會員代表當選人許雪貞（67歲），選前涉嫌透過樁腳張鎮明買票，將2人各以30萬元交保侯傳。

檢方接獲情資，由主任檢察官趙燕利、檢察官吳怡蒨指揮桃園市調查處及桃園警分局偵辦，經蒐證查出賄選相關事證，昨時機成熟收網，除許、張2人，另帶回9名農會會員。

檢方調查，許雪貞為參選農會會員代表，涉嫌透過張鎮明以每票3000元向有投票權的會員代價買票，事後當選，檢調查出9人接受賄款，昨天約談時，其中4人坦承收賄，其餘人見東窗事發，也紛紛坦承並繳出賄款。