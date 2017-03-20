北市長任內特別費案 馬英九獲不起訴

2017-03-20 10:39

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九時任台北市長任內被檢舉涉貪瀆特別費案，台北地檢署認定此案馬英九已獲最高法院判無罪定讞，此次告發案與前案被控事實相符，今天將馬英九不起訴。

在前總統陳水扁多年前爆發總統國務機要費案後，民進黨立委謝欣霓及台北市議員顏聖冠，也多次質疑馬英九的北市長特別費也涉嫌貪瀆，並在95年8月向當時的高檢署查黑中心（特偵組前身）提出檢舉；另針對馬英九在87年至95年間，以市長特別費核銷其所認養的愛心犬「馬小九」一事，二度提出告發；台北地檢署認為，馬英九被控兩案，案情應屬同一案件，考量最高法院已判馬無罪確定，且特別費部分現已除罪化，今天將馬不起訴。

馬英九所涉北市長特別費貪瀆案，曾在96年2月，被當時的高檢署查黑中心（特偵組前身）認定，馬涉在北市長任內，詐領特別費中不須單據核銷部分的1117萬餘元，馬因此被依貪污治罪條例起訴；當時馬英九即在被起訴當天，宣布參選2008年總統。

至於替馬英九處理特別費的北市府前市長秘書余文，則因以不實單據核銷特別費，被最高法院依偽造文書罪判刑1年確定，98年4月，余文服刑10個月後獲假釋出獄。

針對首長特別費除罪化的部分，100年間，立法院三讀通過「會計法增訂第99條之1條文」，被視為朝野「歷史共業」的特別費正式除罪化，總計7500人因此解套。

特別費案在95年、96年間，藍綠相互告發對方的首長、閣員，牽涉官員、幕僚多達上千人；在前總統陳水扁入獄後，加上國民黨也有許多前朝官員有特別費問題，國民黨才鬆口願意修法。

立院當時三讀通過的條文為：「中華民國95年12月31日以前，各機關支用之特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員之財務責任均視為解除，不追究其行政及民事責任；如涉刑事責任者，不罰」。

96年7月20日，顏聖冠、謝欣霓針對馬英九擔任北市長任內，於87年12月25日至95年12月25日，以特別費核銷認養愛心犬馬小九的相關費用，再次對馬提出告發。

2人所告發馬涉首長特別費案，經發交北檢調查，檢方認定此案與馬先前獲最高法院判無罪確定的案件事實相同，且首長特別費在100年間，已針對95年12月31日前所涉行為除罪化，因此認為不得再行追訴。