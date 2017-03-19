女兒等不到人急叩…警官爸爸宿舍中風 昏迷指數3

臉書「新北警好讚」粉絲專頁之前曾列舉的警察工作項目。（取材自網路）

2017-03-19 15:18

〔記者李容萍／桃園報導〕加油！這位警官爸爸！

桃園市龍潭警分局行政組長沈政呈（57歲），17日晚間8點至12點執行擴大臨檢勤務後，直接睡在辦公室宿舍，隔天本要回家陪家人返鄉掃墓，家屬卻一直連絡不到人，女兒18日下午2點多打電話到行政組，員警前往查看時，發現他已經昏迷不醒，研判是中風引發昏迷，趕緊將人送往國軍桃園醫院，目前昏迷指數只有3，經開刀後今天身體右半部暫時無法動彈，狀況雖然平穩，但仍需3天觀察期。

桃園市警察局在臉書專頁表示，沈政呈於17日晚間結束擴大臨檢勤務後在辦公室宿舍休息，不料中風引發昏迷，經送往國軍桃園總醫院急救後，目前昏迷指數3，尚於加護病房觀察中，請大家幫忙集氣為沈組長加油！

對此，網友紛紛幫忙加油集氣，「您的家人都在等您醒過來！ 」也有人感嘆，「 作息不正常的工作對身體真的很傷」、「這工作實在太辛苦了。」也有網友引用臉書粉絲頁「靠北警察」之前的貼文指出，「內政部統計基層員警平均壽命只有62.49歲，堪稱公務員裡最短命的。」