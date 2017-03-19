| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

女兒等不到人急叩…警官爸爸宿舍中風 昏迷指數3

臉書「新北警好讚」粉絲專頁之前曾列舉的警察工作項目。（取材自網路）

2017-03-19  15:18

〔記者李容萍／桃園報導〕加油！這位警官爸爸！

桃園市龍潭警分局行政組長沈政呈（57歲），17日晚間8點至12點執行擴大臨檢勤務後，直接睡在辦公室宿舍，隔天本要回家陪家人返鄉掃墓，家屬卻一直連絡不到人，女兒18日下午2點多打電話到行政組，員警前往查看時，發現他已經昏迷不醒，研判是中風引發昏迷，趕緊將人送往國軍桃園醫院，目前昏迷指數只有3，經開刀後今天身體右半部暫時無法動彈，狀況雖然平穩，但仍需3天觀察期。

桃園市警察局在臉書專頁表示，沈政呈於17日晚間結束擴大臨檢勤務後在辦公室宿舍休息，不料中風引發昏迷，經送往國軍桃園總醫院急救後，目前昏迷指數3，尚於加護病房觀察中，請大家幫忙集氣為沈組長加油！

對此，網友紛紛幫忙加油集氣，「您的家人都在等您醒過來！ 」也有人感嘆，「 作息不正常的工作對身體真的很傷」、「這工作實在太辛苦了。」也有網友引用臉書粉絲頁「靠北警察」之前的貼文指出，「內政部統計基層員警平均壽命只有62.49歲，堪稱公務員裡最短命的。」

廣告
  • 女兒等不到人急叩…警官爸爸原來在龍潭警分局宿舍中風昏迷指數3。（記者李容萍攝）

    女兒等不到人急叩…警官爸爸原來在龍潭警分局宿舍中風昏迷指數3。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中風 昏迷指數 警官
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
法式✧牛肉通心麵
吃甜甜✧地瓜奶酪
自己在家煽豬油！
蔥薑蒜這樣保存！
轉寄

標題：女兒等不到人急叩…警官爸爸宿舍中風 昏迷指數3


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月19日‧星期日‧丁酉年二月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.