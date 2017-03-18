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瑞芳1釣客落海4小時 尋獲已天人永隔 汐止民宅地下室車輛起火 1男子救出無心跳
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談判被叫去助陣 18歲青年被一槍打死

2017-03-18  14:09

〔記者李立法／屏東報導〕18歲林姓青年今天凌晨與4名友人共乘一部汽車前往屏東市河濱公園參與談判，結果遭到對方人馬開車衝撞及亂槍掃射，林男左胸中彈送醫不治，同車還有2名友人受傷，行凶的另一派人馬分乘多部自小客車逃離現場，警方正循線追緝中。

警方調查，今天凌晨1時左右，陳姓男子駕駛白色自小客車搭載4名年輕友人到屏東市河濱公園籃球場找人談判，對方人馬卻開了4、5部車前來，一見到白色自小客車，隨即開車衝撞，並持手槍朝白色自小客車連開5槍，隨後將一部車頭撞爛的黑色自小客車丟棄在現場，揚長離去。

白色自小客車內5人中有3人受傷，後座中央的18歲林姓男子左胸中彈大量出血，友人見狀趕緊開車送往醫院，但林男到院時已無呼吸心跳，急救後仍宣告不治，凌晨1時20分左右警方接獲醫院槍傷通報，同車2名傷者僅受挫傷並無大礙。

警方今天早上將白色自小客車上4人約談到案，但4人避重就輕，不願說明談判原因，只說包括死者在內，他們都是被朋友叫去助陣的，沒想到會被對方開槍，警方已掌握行凶對象，正全面追緝到案。

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  • 鑑識人員仔細檢視槍擊後被遺留在現場的黑色自小客車。（記者李立法攝）

    鑑識人員仔細檢視槍擊後被遺留在現場的黑色自小客車。（記者李立法攝）

  • 兩派人馬談判現場留下明顯車胎痕跡。（記者李立法攝）

    兩派人馬談判現場留下明顯車胎痕跡。（記者李立法攝）

  • 兩派人馬開車衝撞後的破碎殘骸。（記者李立法攝）

    兩派人馬開車衝撞後的破碎殘骸。（記者李立法攝）

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