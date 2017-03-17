危機解除！ 高雄天然氣外洩 濃度已降為0
2017-03-17 18:26
案發地點持續灑水降溫，擴大警戒範圍，到了晚間總算將天然氣濃度降至0。（記者洪定宏攝）
〔記者洪定宏、王榮祥／高雄報導〕高市三民區下午驚傳下水道氣爆，造成1死3傷悲劇，雖然消防局在4點半完成救援任務，但中油管線內的天然氣持續外洩，不僅濃度已瀕臨爆炸點，且已竄流到水溝，擔心再度引發氣爆，傍晚5點半擴大警戒範圍，到了晚間管線排空，危機暫告解除。
消防局指出，中油天然氣未添加臭氣，所以沒有味道，爆炸點為3000ppm，偵測結果已接近，除持續灑水降低濃度，也擴大警戒範圍，要求民眾遠離、車輛不要停在水溝上。
但令人不解的是，市府經發局水利局及消防局都說爆炸管線是中油的天然氣管線，但中油矢口否認。
經發局指出，因為已將管線關閉排空，濃度已降為0；不過，消防局仍持續灑水警戒。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 大和解！洪仲丘父母替6被告求情 但不原諒「他」
- 危機解除！ 高雄天然氣外洩 濃度已降為0
- 環保蟑螂攬生意卻亂倒 檢警蒐證年餘起訴69人
- 女子持毒遭逮 男友護花直呼「銬我就好啦」！
- 星國4狼性侵2台女 女護友慘遭3狼摧殘
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 不只露點照 亞曼達口交照也外流
- 獨家》蔡英文宣布 將建南港到基隆線輕軌
- 阿桑竟用手指挖果醬「試吃」 好市多說話了…
- 成功鎮民大排長龍領苗木 700株秒殺
- 放浪新世代5月撲台開唱 團員自爆3歲就初戀
- （贈票）葛萊美天后蔻比凱蕾 暌違9年帶新歌會台粉
- 綠島油污清除近尾聲 環保署蒐證「緝凶」
- NBA》里拉德狂砍36分 拓荒者拔刺
- 勤教時播中國肅貪影片 警方釋出影片澄清
- 醫訊》水喝越多越好？ 專家：大口喝水等於沒喝
- 喝了就能潮吹... AV女優自爆拍A片前喝這飲料
- 奧運》東京奧運棒壘球項目 開幕戰可望在福島舉辦
- 自由廣場》剖析馬英九犯罪心跡
- 林口農會爆賄選 父涉為子撒千萬
- 夢幻龍貓隧道 拍照打卡新景點
- 03/17 各報重點新聞一覽
- 【往事小廚房】閣樓上的作家
- 郭明良案 學界連署籲政府調查
- 配偶贈與房產課稅標準放寬 3千萬地稅金最多省9百萬
- 黃子佼60歲小孩才上小學 中肯回：我活著他不一定好
- 卑南鄉推綠美化 18日起提前掃墓送苗木
- 駐日代表處寫「台北」 謝長廷：我常被消遣...
- （圖多）長輩偶爾要呼吸！茵茵粉紅薄紗D奶性感乍現
- 10年後遇見他 正妹空姐嘆變老咩
- 國民黨主席民調 吳敦義獲45％黨代表支持
- 張俊宏 將再入獄
- 五月天明起開唱 世運大道將交管
- 馬英九洩密案延燒 名嘴撂話「被關我發雞排！」
- 教室淪炮房！實習老師搞上學生自拍性愛片
- NBA》趁客場之旅空檔 七六人送恩比德看洛城醫生
- 白河木棉花季 南市加開公車30至40分鐘一班
- 高架橋下設活動中心 鄭文燦：將推廣至楊梅等區
- 張睿家代言嘉裕 穿梭都會
- 黑人「防走失繩」溜飛飛 被酸「當狗在溜嗎」
- 【芳香日日】三明治小時光
- NBA》勇士復活？柯瑞與K.湯普森合轟54分 率隊打趴魔術
- 經典賽》專家跌破眼鏡 最多全壘打竟是這2國
- 火星人布魯諾將升格當爸！交往6年女友傳有喜
- 新台幣續揚 中午暫收30.602元
- 將政府廣告置極端內容旁 谷歌遭英內閣府傳喚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：危機解除！ 高雄天然氣外洩 濃度已降為0
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分