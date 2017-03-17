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危機解除！ 高雄天然氣外洩 濃度已降為0

案發地點持續灑水降溫，擴大警戒範圍，到了晚間總算將天然氣濃度降至0。（記者洪定宏攝）

2017-03-17  18:26

〔記者洪定宏、王榮祥／高雄報導〕高市三民區下午驚傳下水道氣爆，造成1死3傷悲劇，雖然消防局在4點半完成救援任務，但中油管線內的天然氣持續外洩，不僅濃度已瀕臨爆炸點，且已竄流到水溝，擔心再度引發氣爆，傍晚5點半擴大警戒範圍，到了晚間管線排空，危機暫告解除。

消防局指出，中油天然氣未添加臭氣，所以沒有味道，爆炸點為3000ppm，偵測結果已接近，除持續灑水降低濃度，也擴大警戒範圍，要求民眾遠離、車輛不要停在水溝上。

但令人不解的是，市府經發局水利局及消防局都說爆炸管線是中油的天然氣管線，但中油矢口否認。

經發局指出，因為已將管線關閉排空，濃度已降為0；不過，消防局仍持續灑水警戒。

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