大園交流道大貨車翻覆 回堵100多分鐘

大園交流道貨車翻覆，警方動員兩輛大吊車清理現場。（記者謝武雄攝）

2017-03-17 15:25

［記者謝武雄／桃園報導］一輛大貨車今天下午1時30分左右，於國道2號下大園交流道時，不慎翻覆在交流道匝口的邊坡旁，所幸無人受傷，目前仍在搶救中，由於大型吊車佔據1個車道，導致往機場方向，於下大園交流道有回堵情形，預估下午3時15分左右現場才能清理完畢。

高速公路警察局國道一隊表示，由於大貨車體積相當大，現場出動兩輛大吊車才能協助清理現場，只是下大園交流道匝口只有2個車道，其中吊車就佔據1個車道，才導致往西向、往機場方向，於下大園交流道有回堵情形，所幸塞車情形並不嚴重，至於肇事原因仍待調查。