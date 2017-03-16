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國軍online染毒 開10年出獄又染槍賭被捕

2017-03-16  18:28

〔記者王捷／台南報導〕王姓男子在10多年前因考不上大學入伍，沒想到軍中大染缸交了壞朋友，學會吸食海洛因，從此萬劫不復，20多歲時就因為毒癮大，轉當藥頭販毒被逮，被關了10多年出來，想賭博翻身，沒想到又欠下百萬元債務，出獄1年半又走回老本行涉嫌槍砲、毒品等罪嫌，警方透過線報後得知，王男隨身帶槍，想與警方火拚，警方趁著王男進入便利超商時，將他逮捕。

37歲的王男綽號阿堂，有槍砲、毒品前科，18歲入伍後因為同袍影響，學會吸食海洛因，22碎時因嫌販毒入監服刑，1年半前王男出獄後，想走回正軌，因為在八大行業上班的女友也有吸毒，讓他再次染上毒癮。

王男為讓女友不再到八大行業上班，他想靠賭博翻身，沒想到欠下百萬賭債，又開始賣毒，為了能自保買槍，被警方逮到，王男自知將來可能又會面對10多年徒刑，與女友成了亡命鴛鴦，他還隨時帶著槍，如果遇上警方不是火拼就是開槍自盡。

警方鎖定王男後，擔心可能會與王男駁火，埋伏、跟監長達3個月後，才在15日下午趁著王男獨自出門，到便利超商買東西時逮人，警方到王男與女友住處搜索，最後搜出少量毒品，訊後警方今日將王男移送地檢。

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  • 王男被逮捕後，警方在他住處搜出數小包毒品。（記者王捷翻攝）

    王男被逮捕後，警方在他住處搜出數小包毒品。（記者王捷翻攝）

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