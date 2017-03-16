4新加坡男子性侵2台女 士檢起訴
〔記者張文川／台北報導〕4名新加坡男子去年12月來台遊玩，在離境前一天性侵2名酒醉台女，其中一女驚醒後為了另一女，向4男求饒：「You guys can fuck me, but don't hurt my friend（你們可以弄我，但不要傷害我朋友）」，但4男仍分2組將2女性侵得逞；士林地檢署今依乘機性交罪嫌起訴4男，其中3男現仍羈押禁見中，近日將移審至法院。
起訴指出，涉案星國男子劉偉城是台灣某大學交換學生，他的3名友人王琨駿、陳俊穎、林煒軒去年12月來台遊玩，預計12月12日離境，卻在同月11日晚間入住台北市大同區同住一間日租樓中樓套房，劉男用LINE聯絡前一天在夜店認識的台灣女子A，邀她到套房飲酒聊天，A女帶她的女性友人B女一同前去。
眾人在客廳玩骰子、喝啤酒，輸的喝4分之1瓶至半瓶啤酒，一直喝到11日凌晨，2女皆不勝酒力而躺在沙發上休息，王、劉、陳3男起色心，由王男將A女扶至客廳旁的房間，3男再輪流進房性侵5次，5次依序為王、劉、陳、王、劉，陳男還「走後門」硬上後庭。期間A女數次痛醒喊「NO」或推擋但都無效，不得已才用英語向王男說：「你們可以弄我，但不要傷害我朋友」。
A女被扶進房後，林男也將B女扶至樓中樓的二樓房間，反鎖房門，脫去B女衣物性侵，B女意識不清而只能無力地推拒、反抗，也遭性侵得逞。
至清晨5、6點，B女稍微清醒而自穿衣物，下樓從微開的房門縫間瞥見A女衣不蔽體的狀況，就把自己的衣服給A女穿，2女質問3男「怎麼可以這樣對我們」，爭吵一陣子後，2女才離開房間返家，A女不甘受辱且自責害到B女，上午至警局報警，B女不願追究而未提告訴。
由於4男當天中午就要搭機離境，警方獲報後，立即通報航警局對4男實施境管，隨即在捷運西門町站逮捕拖著行李的4男；士林地檢署複訊後聲押禁見劉、王、陳3男獲准，林男1萬5000元交保。
士檢認定4男預謀在離境前一天狂歡，以LINE通話釣台女赴會，4男都承認與女方發生性關係，但都經過對方同意，否認有乘機性交的犯意，但檢方根據4男各自所見其他男犯行的證詞，以及2女說詞，認定2女皆已酒醉不省人事、無力抗拒而遭硬上，認定4男涉乘機性交嫌疑重大，將4男起訴。
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標題：4新加坡男子性侵2台女 士檢起訴
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