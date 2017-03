4新加坡男子性侵2台女 士檢起訴

2017-03-16 16:28

〔記者張文川/台北報導〕4名新加坡男子去年12月來台遊玩,在離境前一天性侵2名酒醉台女,其中一女驚醒後為了另一女,向4男求饒:「You guys can fuck me, but don't hurt my friend(你們可以弄我,但不要傷害我朋友)」,但4男仍分2組將2女性侵得逞;士林地檢署今依乘機性交罪嫌起訴4男,其中3男現仍羈押禁見中,近日將移審至法院。

起訴指出,涉案星國男子劉偉城是台灣某大學交換學生,他的3名友人王琨駿、陳俊穎、林煒軒去年12月來台遊玩,預計12月12日離境,卻在同月11日晚間入住台北市大同區同住一間日租樓中樓套房,劉男用LINE聯絡前一天在夜店認識的台灣女子A,邀她到套房飲酒聊天,A女帶她的女性友人B女一同前去。

眾人在客廳玩骰子、喝啤酒,輸的喝4分之1瓶至半瓶啤酒,一直喝到11日凌晨,2女皆不勝酒力而躺在沙發上休息,王、劉、陳3男起色心,由王男將A女扶至客廳旁的房間,3男再輪流進房性侵5次,5次依序為王、劉、陳、王、劉,陳男還「走後門」硬上後庭。期間A女數次痛醒喊「NO」或推擋但都無效,不得已才用英語向王男說:「你們可以弄我,但不要傷害我朋友」。

A女被扶進房後,林男也將B女扶至樓中樓的二樓房間,反鎖房門,脫去B女衣物性侵,B女意識不清而只能無力地推拒、反抗,也遭性侵得逞。

至清晨5、6點,B女稍微清醒而自穿衣物,下樓從微開的房門縫間瞥見A女衣不蔽體的狀況,就把自己的衣服給A女穿,2女質問3男「怎麼可以這樣對我們」,爭吵一陣子後,2女才離開房間返家,A女不甘受辱且自責害到B女,上午至警局報警,B女不願追究而未提告訴。

由於4男當天中午就要搭機離境,警方獲報後,立即通報航警局對4男實施境管,隨即在捷運西門町站逮捕拖著行李的4男;士林地檢署複訊後聲押禁見劉、王、陳3男獲准,林男1萬5000元交保。

士檢認定4男預謀在離境前一天狂歡,以LINE通話釣台女赴會,4男都承認與女方發生性關係,但都經過對方同意,否認有乘機性交的犯意,但檢方根據4男各自所見其他男犯行的證詞,以及2女說詞,認定2女皆已酒醉不省人事、無力抗拒而遭硬上,認定4男涉乘機性交嫌疑重大,將4男起訴。