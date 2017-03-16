哭哭！父砸千萬推子參選林口農會理事長卻落選
2017-03-16 14:30
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署接獲線報，指稱新北市林口區農會莊姓理事長，因已連續擔任2屆理事長而不得參選，故推由其子出面參選，莊男為求其子順利當選理事並競選理事長，於會員代表選舉時，涉嫌向會員代表候選人買票、或代會員代表候選人向會員行賄，以換取各該會員代表候選人於當選後支持其子擔任理事；此外，莊男還在林口區農會理事及理事長選舉中，涉嫌再分別行賄會員代表及理事，以求增加理事席次，並求使其子順利當選理事長。
此外，莊男還在林口區農會理事及理事長選舉中，涉嫌再以一票20萬元，行賄敵營4名會員代表與理事，以求增加理事席次，並求使其子順利當選理事長，不料最終當上理事長竟是敵營參選人汪誠一。
新北地檢署檢察官陳香君今指揮法務部調查局新北市調查處、新北市政府警察局新莊分局，並由檢察官張君如、陳亭君、吳姿函、周懿君協同偵辦，搜索林口區農會、會員代表住處等共17處，傳喚70人到案說明，全案朝違反農會法方向偵辦。
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