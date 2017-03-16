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合宜宅收賄弊案 更一審判葉世文10年半
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烏日警分局警員 凌晨舉槍自盡不治

2017-03-16  09:59

〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日警分局大肚分駐所警員徐浤澤，今天凌晨和同事服凌晨4點到6點的勤務，約5點5分行經大肚區華山路環保公園時，徐員表示要上廁所，沒多久廁所內卻傳出槍響，同事聽到趕緊上前察看，發現徐浤澤反鎖在廁所內舉槍自裁，趕緊將門撞開，發現他頭部中彈倒地，立刻將他送醫，不過到院前已無呼吸心跳，經搶救仍不治。

據了解，60年次的徐浤澤警專11期畢業，和前妻育有3名子女，後來並再婚，去年6月才從烏日龍津派出所調到大肚分駐所，平時勤務正常。

烏日警分局副分局長蔡期望表示，徐員平時就有理財習慣，近來因購買房子和建商發生糾紛賠錢，還向雲林老家的父母借錢，近日疑因理財不順心情不佳，大肚所長特別讓他休8天假處理私人事情，期間還打電話要他「心情放開，不要亂想」，直到昨天早上8點才恢復上班到下午4點休息，今天凌晨4點再度上班服勤到8點，沒想到中途發生讓人遺憾的事，將會全力協助家屬處理後事。（更新10：25分）

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  • 台中市警局烏日分局大肚分駐所員警徐浤澤，疑因財物壓力，今天凌晨舉槍自盡不治。（記者陳建志翻攝）

    台中市警局烏日分局大肚分駐所員警徐浤澤，疑因財物壓力，今天凌晨舉槍自盡不治。（記者陳建志翻攝）

  • 烏日分局大肚分駐所員警徐浤澤，今天凌晨在大肚華山路環保公園內廁所舉槍自裁不治。（記者陳建志攝）

    烏日分局大肚分駐所員警徐浤澤，今天凌晨在大肚華山路環保公園內廁所舉槍自裁不治。（記者陳建志攝）

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