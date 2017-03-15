美女給我錢！ 性侵前科犯騷擾落單女乞討

2017-03-15 14:31

〔記者徐聖倫／新北報導〕「給我100元！」近來新北市雙和地區捷運站沿線外，常出現1名怪異男子向落單年輕女子伸手要錢，若不給他就會扯衣角直說，「好嘛！美女！」警方循線追查，這名男子竟性侵前科累累，警方循線將這名24歲詹姓男子約談到案，但未有明確事證，遂讓其訊後離去。

警方調查，12日晚間詹某又出現在捷運永安市場站外頭，用一貫手法向落單年輕女子要錢，該名女子向站務員投訴，站務員遂報警處理。警方據報趕抵，詹某還胡謅聲稱「我是苗栗來的」警方經查發現他是轄區治安人口，當場戳破其謊言，但因沒有確切事證，故訊後請回。

據悉，5年前詹某在台北火車站隨機搭訕，順利約到1名16歲少女，進而拐騙其回詹某住處性侵得逞，並要求其洗澡滅證，最過分的是，他還偷走該少女打工所得1萬4千元，少女家屬發現報警，詹某先稱是兩情相悅，後又稱酒後亂性，訊後警方將其依妨害性自主罪嫌移送法辦。