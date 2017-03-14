6刀斬首蔣介石銅像 手起刀落影片曝光

蔣介石銅像被附近居民先以膠帶簡單黏回。（記者徐聖倫翻攝）

2017-03-14 22:18

〔記者徐聖倫／新北報導〕蔣介石又遭殃！日前228全台一堆蔣介石銅像遭潑漆、破壞，而228已過，新北市中和區飛駝社區裡的蔣介石銅像在12日晚間竟被「斬首」，頭顱被隨意丟棄在地，警方調閱監視器發現2名可疑男子，現正積極追緝中。

監視器畫面顯示，12日晚間6時許，2名可疑男子鬼祟走到銅像旁，其中1人持菜刀狠砍蔣介石銅像頸部，就這麼「手起刀落、手起刀落、手起刀落」總共6刀，銅像頭顱應聲掉落，其中負責砍的男子提著頭就擺出勝利姿勢，另1人則負責拿著單眼相機拍照、錄影，看起來就像打了勝仗一般。

警方表示，整個犯案過程不到1分鐘，附近住戶發現後，只能先用膠帶簡單黏上，現在已經鎖定2名男子身分，已擇期約談其到案說明，並將依毀損罪嫌送辦。

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