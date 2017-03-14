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未婚夫做愛忍不住射在體內 她傻眼怒告性侵

2017-03-14  11:45

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市一名41歲的韓姓男子，去年6月在自家住處與未婚妻親熱，不過事後卻被未婚妻控告「性侵」，原因竟是未婚妻擔心未婚懷孕會被父親斷絕父女關係。

根據《聯合報》報導，韓姓男子當時即將和未婚妻結婚，未婚妻因害怕未婚懷孕被父親得知後，會被斷絕父女關係，她曾與韓男約定，「下個月就要結婚了，忍一下，等結婚再生小孩。」而韓男答應親熱時不會射精在女方體內，未婚妻才同意兩人發生性關係，不料韓男「來不及」進行體外射精，未婚妻因此感到十分驚訝，最後控告韓男「性侵」。

經審理過後，檢察官認定韓男非以暴力脅迫，只是未婚妻擔心未婚懷孕才有此案產生，且兩人即將在事發一個月後結婚，所以沒有未婚懷孕、生子問題，今對韓男做出不起訴處分。

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  • 韓男因答應親熱時不會射精在女方體內，未婚妻才同意兩人發生性行為，不料韓男「來不及」進行體外射精，未婚妻因此控告韓男「性侵」。（情境照）

    韓男因答應親熱時不會射精在女方體內，未婚妻才同意兩人發生性行為，不料韓男「來不及」進行體外射精，未婚妻因此控告韓男「性侵」。（情境照）

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