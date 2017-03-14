洩密案起訴 馬英九：是政治問題而非洩密
2017-03-14 10:32
前總統馬英九。（資料照，記者廖振輝攝）
〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署今偵結前總統馬英九被控教唆洩密等案，依違反刑法公務員洩漏中華民國國防以外秘密罪嫌、通訊保障及監察法及個人資料保護法提起公訴。
起訴書指出，馬英九應訊時矢口否認犯行，針對102年8月31日部分，馬強調前檢察總長黃世銘有來跟他說，目前刑法就司法關說不構成犯罪，所以只是行政不法，他沒有主動跟黃說要怎麼處置，他聽黃說完，僅表示尊重他的調查。
馬英九指出，黃世銘離開後，他有請前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強前來寓所，他就是把黃向他報告的跟他們講，僅轉述司法關說一案，沒有給他們看「專案報告」。
馬表示，他找江宜樺、羅智強來，是為了處理危機所帶來的政治衝擊，這是政治處理而不是洩密；江、羅並不是不該知道這件事情的人，因為事件一旦曝光，江、羅都是要來處理這個危機的人等語。
全案源於3年前，特偵組偵辦前民進黨團總召柯建銘、前立法院長王金平涉司法關說案，當時案件尚未偵結，黃世銘卻於8月31日、9月1日向馬英九報告，9月4日，馬再要求黃向江宜樺報告，馬、黃因而挨告洩密、教唆洩密等罪。
黃世銘於前年2月被高等法院判刑1年3月，得易科罰金45萬7000元定讞，馬英九則因時任總統，享有刑事豁免權，直到卸任後，檢院才能傳喚到庭。
北檢偵辦此案，主要範圍是馬英九被控於9月4日當天，要求黃世銘向江宜樺洩密部分，至於同年8月31日及9月1日部分，則因柯建銘向北院提起自訴，現由北院審理中。
去年12月1日，北檢首度以「被告」身分傳喚馬英九，另約談前檢察總長黃世銘、前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強作證，訊後均請回，庭訊時間共歷時7小時。
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