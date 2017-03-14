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涉教唆洩密等案 北檢偵結起訴馬英九

台北地檢署（圖）偵結洩密案，確定起訴前總統馬英九。（記者劉信德攝）

2017-03-14  10:11

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署今偵結前總統馬英九被控教唆洩密案，依違反刑法公務員洩漏中華民國國防以外秘密罪嫌、通訊保障及監察法及個人資料保護法提起公訴。

北檢去年12月初，首度以被告身分傳喚馬出庭，同一時間亦約談前檢察總長黃世銘、前行政院長江宜樺作證，不少法界人士認為，黃世銘涉洩密案已被判有罪定讞，馬在此案中，犯行明顯構成叫唆洩密罪。

特偵組3年前偵辦立法院民進黨團總召柯建銘、前立法院長王金平關說案，引爆「馬王政爭」，馬英九、黃世銘被控洩密與教唆洩密等罪，黃在前年2月已被高等法院判刑1年3個月，得易科罰金45萬7000元定讞，黃於同年4月繳清罰金，馬則因當時擔任總統享有刑事豁免權，直到去年五二Ｏ卸任後，檢方才啟動偵查。

北檢此次偵辦洩密案主要範圍在於，馬英九被控於102年9月4日當天，要求黃世銘向江宜樺洩密部分，至於同年8月31日，馬拿著黃世銘偵查中的機密，對江宜樺等人做第一次洩露，以及9月1日，馬要求黃到官邸繼續做偵查中個案洩密行為，為教唆洩密罪，這兩個部分現主要由台北地院審理。

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  • 前總統馬英九。（資料照，記者廖振輝攝）

    前總統馬英九。（資料照，記者廖振輝攝）

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