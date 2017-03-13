冷血死囚要母勿和解 王鴻偉：免得賠錢賠兒子

2017-03-13 14:32

〔記者項程鎮／台北報導〕殘殺被害人張雅玲100刀的死囚王鴻偉家境富裕，遭最高法院判處死刑定讞後，曾聲請釋憲遭司法院大法官駁回，王男還曾向到看守所探視他的母親表示，不要賠錢和解，「免得賠錢、賠兒子」，冷血程度引發社會公憤。

死者張雅玲遇害後，姊姊張雅琪在網上架設「逝去的蝶」紀念網站懷念妹妹，每次開庭張家姊妹都會到庭旁聽，事後還上網記錄庭訊內容，該網站多年來吸引上萬名網友點閱，王鴻偉判處死刑定讞後，網站已下架。

20歲的張雅玲在89年8月，經友人介紹認識當時33歲的王鴻偉，兩人曾一起出遊，但張女拒絕王男追求，隔月26日王男開賓士車在張女住家門口等她上班，張女拒絕上車，王男暴怒開車撞昏張女，把她抱上車放進後車廂開車離開，途中王男發現張女甦醒，竟持西瓜刀猛砍張女頭、頸部4刀，然後關上車廂繼續開車。王男開車到淡水商工路旁草叢棄屍，發現張女還有呼吸，竟再拿刀朝其頭、頸部狂砍96刀，張女脖子幾乎被砍斷。

王男收押台北看守所時，竟向前來會面的母親表示：「妳們先不要跟對方和解，到時賠了錢，又賠了兒子」，冷血說法曝光後，引發社會公憤，纏訟9年後，最高法院98年5月間判處王男死刑定讞。