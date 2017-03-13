| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
綠島偷排油污案 台東地檢署分案調查 南市警高官酒駕被逮 想套關係遭打臉 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

冷血死囚要母勿和解 王鴻偉：免得賠錢賠兒子

2017-03-13  14:32

〔記者項程鎮／台北報導〕殘殺被害人張雅玲100刀的死囚王鴻偉家境富裕，遭最高法院判處死刑定讞後，曾聲請釋憲遭司法院大法官駁回，王男還曾向到看守所探視他的母親表示，不要賠錢和解，「免得賠錢、賠兒子」，冷血程度引發社會公憤。

死者張雅玲遇害後，姊姊張雅琪在網上架設「逝去的蝶」紀念網站懷念妹妹，每次開庭張家姊妹都會到庭旁聽，事後還上網記錄庭訊內容，該網站多年來吸引上萬名網友點閱，王鴻偉判處死刑定讞後，網站已下架。

20歲的張雅玲在89年8月，經友人介紹認識當時33歲的王鴻偉，兩人曾一起出遊，但張女拒絕王男追求，隔月26日王男開賓士車在張女住家門口等她上班，張女拒絕上車，王男暴怒開車撞昏張女，把她抱上車放進後車廂開車離開，途中王男發現張女甦醒，竟持西瓜刀猛砍張女頭、頸部4刀，然後關上車廂繼續開車。王男開車到淡水商工路旁草叢棄屍，發現張女還有呼吸，竟再拿刀朝其頭、頸部狂砍96刀，張女脖子幾乎被砍斷。

王男收押台北看守所時，竟向前來會面的母親表示：「妳們先不要跟對方和解，到時賠了錢，又賠了兒子」，冷血說法曝光後，引發社會公憤，纏訟9年後，最高法院98年5月間判處王男死刑定讞。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 王鴻偉 冷血 死囚
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：冷血死囚要母勿和解 王鴻偉：免得賠錢賠兒子


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.