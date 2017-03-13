認為有悔意 最高檢替死囚王鴻偉提非常上訴

2017-03-13 09:53

〔記者錢利忠／台北報導〕死囚王鴻偉因追求女子張雅玲不成，憤而開賓士車將她撞昏，抱到後車廂載往淡水郊外空地，在張女頸部砍百餘刀，98年間被判死刑定讞；最高檢察署認為，此案是被告突遭情變之刺激而殺人，有別於事前預謀之蓄意殺人，且此案判決排除被告有無教化可能之調查，有違平等及比例原則，今天由檢察總長顏大和向最高法院提起非常上訴。

最高檢指出，綜觀被告是在案發後不久，經其母勸告自動投案自白犯罪，且無前科，在看守所與父母接見時即不斷表示悔意，請求家人設法並已給付被害人家屬 816萬元賠償金，足見被告尚非毫無倫常、泯滅天良、窮凶極惡、罪無可逭之人。

最高檢認為，原判決認定被告從無悔意，已與卷內證據不符，還將被告蒐集證據之防禦權行使，誤解為被告犯罪後無悔意的心證理由，有判決理由不備及矛盾之違法，應提起非常上訴。

99年5月間，更生團契曾邀數位被害人、加害人家屬聚餐，用愛及關懷增進彼此的接受及了解，死囚王鴻偉的母親也當場簽署同意書，同意讓兒子死後將器官捐贈出來。

更生團契總幹事黃明鎮牧師曾表示，他們會不斷與受害人家屬接觸，不會預設立場及目標，只希望能先了解他們的心聲。黃明鎮認為，死刑不能解決所有的問題，應讓加害人有機會去悔改、贖罪、陪伴受害人家屬，實現「修補性正義」。