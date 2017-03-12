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撞歪高架鐵欄杆 貨車翻覆、回堵2公里

台74線發生貨車撞高架鐵欄杆的翻車事故。（記者何宗翰翻攝）

2017-03-12  14:09

〔記者何宗翰／台中報導〕台74線35公里處太平往霧峰方向，下午1點多發生貨車撞高架鐵欄杆的翻車事故，導致後方車輛回堵2公里，目前正在排除事故中。

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  • 台74線發生貨車撞高架鐵欄杆的翻車事故。（記者何宗翰翻攝）

    台74線發生貨車撞高架鐵欄杆的翻車事故。（記者何宗翰翻攝）

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