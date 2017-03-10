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大逆轉！環署訴願會撤銷彰縣府處分 台化可復工

2017-03-10  15:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕歷經5個月時間，台化案訴願爭議結果出爐！今環保署訴願審議委員會在各界矚目下展開審議，面對環團及當地區民兵臨城下，一度還衝入至環保署一樓大廳，訴願委員會最後針對台化所提兩項訴願做出決定，關於台化請求撤銷彰縣府行政處分，訴願委員會裁決撤銷彰縣行政處分，並另為適法之處分，意即台化申請展延案回到原申請狀態，台化許可證原則上是持續有效。台化另請求環保署直接展延的部分，訴願委員會則予以駁回，理由是因為環保署並無此權利。

台化公司彰化廠領有彰化縣府核發之M16、M17及M22鍋爐汽電共生程序操作許可證，於2016年9月28日屆期，同年6月27日時提出展延申請。經彰化縣政府3個多月審查，於同年9月29日駁回其展延申請，形成無證停爐。後續10月7日時在環保署邀集台化、彰縣府等3方協商，但歧見未解之下，走向訴願程序。

一般而言，訴願申請收件後會蒐集答辯，原則上3個月內會有結果，複雜案件最多可展延2個月，不過若雙方還有提供新事證，可能還能再有1個月的展延。因此今日舉行的訴願會，各界都很關注台化案是否被列入議程。審查結果若駁回訴願，台化有權利再進行行政訴訟；若是撤銷彰化縣原行政處分，則一切回到當初彰化縣審查的狀態，可繼續進行補件等程序。

環團及彰化居民自台化事件發生以來，不斷緊盯進度，憂心環保署會為財團護航，不顧地方民眾健康。得知訴願會有可能審議台化案，不僅於日前提交要求會議應開放予利害關係人旁聽的申請書件，昨更號召數十人帶著太陽花連夜北上環保署搭帳棚夜宿，希望對環署施加壓力，開放會議供民眾了解討論過程。

環保署副署長詹順貴稍早針對訴願審議結果召開記者會說明，他表示，環保署今天召開訴願審議委員會，經過臨時動議程序表決，以7票比4票通過此案列入臨時提案，而且做成訴願決定，除了撤銷台化不服彰縣府的行政處分外，同時也駁回台化請求應依原許可證展延之申請。知情人士透露，撤銷彰縣處分等於回到申請中狀態，台化的許可證是持續有效的。

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  • 環保署副署長詹順貴。（記者楊綿傑攝）

    環保署副署長詹順貴。（記者楊綿傑攝）

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