麵包店傳遭惡意棄單 追查發現竟是同業銃康

2017-03-09 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕一名詹姓女網友的文章經過網友轉貼到《爆料公社》後引起激烈討論，文內說明因某位自稱呂小姐的人急訂200個麵包，因此堂妹夫一家拉下做生意的鐵門，專心製作這項訂單，但卻遭到惡意棄單，在經過來電資料比對後，發現竟然是同業，讓詹小姐氣憤不已。

一名詹姓女網友指出，日前自己的堂妹及妹夫接到一份下午2點多來自呂姓小姐200多個麵包的訂單，又因對方說急需必須在4點取貨，因此兩人拉下鐵門趕忙製作，殊不知等到4點15分時，致電對方卻得到一句「取消訂單」，讓詹小姐非常氣憤，表示堂妹與妹夫都是老實人，不預收訂金只是方便客人，但因為這樣惡意棄單的結果，導致兩人只能將身體不適的兒女帶托給她，兩人則必須焦頭爛額的趕忙賣完那200多個麵包。

不少網友看完都直呼太扯，紛紛留言：「誇張！公佈對方店名拒絕消費」、「感覺很像同業惡搞，可能對方太難吃沒生意才使用這種不入流的奧步數吧！殊不知這樣只是幫助對手生意更好而已，短視近利的人，生意倒掉是遲早的事情，祝樓主堂妹一家生意興隆！」、「無論什麼急單，越急的事就要越慢越仔細確認處理，因為急的人反悔的也越快！」、「就報警吧！或用whoscall註明行為！」、「如果這件事是真的，真不知這人到底能蠢到什么地步現在是網路時代隨便一行字寫在手机或電惱就能肉搜到了，甚至連你的祖宗八代左右鄰居，都能扒出来，拜托有空找時間長長智商」