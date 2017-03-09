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通訊行女職員遭砂石車輾斃

2017-03-09  15:05

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區高楠公路今天上午發生一起死亡車禍，28歲通訊行女職員，被同方向行駛的砂石車捲入後車輪，當場遭輾斃，事故原因由警方調查中。

警方表示，今日10時33分許，由鄭姓男子駕駛的曳引車沿高楠公路1003巷由西向東方向行駛，同行於路側的28歲楊姓女子騎乘機車雙方發生碰撞，造成女騎士捲入曳引車右後輪，女子頭部被輾壓當場死亡。

警方指出，死者為通訊行職員，未婚，正騎機車趕著去上班，55歲鄭姓司機酒測值為零，事故原因仍由警方進一步調查中。

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  • 高楠公路發生死亡車禍，警方調查事故原因。（記者蔡清華翻攝）

    高楠公路發生死亡車禍，警方調查事故原因。（記者蔡清華翻攝）

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