找親兄買兇自殺 婦死子女領無半毛錢
2017-03-07 13:08
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〔記者項程鎮／台北報導〕婦人華采慧還不出1400萬元債款，9年前竟找哥哥買兇殺害自己，再讓家人詐領保險金，事後前夫、槍手及協助買兇的哥哥全被判刑，華女的子女向富邦人壽聲請理賠遭拒，提告要求給付，最高法院維持高等法院見解，判決富邦人壽免賠600萬元保險金確定。
華采慧跟丈夫許碧誠74年結婚，育有1子2女。92年間2人向銀行貸款經營超商，因許男信用不佳遭拒，夫妻倆假離婚，由華女出面貸款，後來超商經營不善，2人賣掉房子抵債仍欠1400萬元，信用卡也遭停卡，走投無路的華女，想起婚後曾投保高額壽險及意外險，97年間透過哥哥華明雄找上槍手施耀宗，共同策畫槍殺自己，以換取保險金貼補家用。
97年10月14日凌晨，華采慧被發現陳屍桃園大園台61線高架橋下，頭部遭人近距離開槍，檢警發現，她死前曾跟丈夫在電梯裡擁吻8秒「訣別」，也曾向女兒說，「如果我走了，妳們要好好照顧自己」，且她與華明雄、華明雄與施耀宗間均有通聯紀錄，自殺詐保案露餡。
高等法院認為，華女買兇自殺，想讓親人詐領保險金以解決經濟困境，並非遭遇突發事故死亡，因此判決富邦人壽免賠保險金，上訴後被最高法院駁回；刑事部分，許碧誠、華明雄和槍手施耀宗先前各被高院更二審判處6年到6年半不等徒刑，經最高法院撤銷發回，正由更三審審理中。
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