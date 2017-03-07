斗六永福寺大火 上課上班民眾虛驚

消防局出動6輛消防車滅火。（民眾提供）

2017-03-07 09:48

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗六市區永福寺今天清晨發生火災，濃煙、火舌從3樓竄出，嚇壞趕著上班、上學路過民眾，消防人員在半小時內撲滅火勢，幸無人傷亡，起火原因與損失正由消防隊調查中。

目擊者指出，今天上午7時35分許，他正準備上班，經過西平路時發現永福寺竄出火舌與濃煙，火勢看起來相當大，現場有相當多圍觀民眾。

消防局接獲通報，出動六合、斗六、公園等分隊合計6輛消防車及30多名警、義消前往搶救，並出動3輛救護車待命，30分鐘內撲滅火勢。

清理火場並未發現有人員受傷，永福寺3樓約燒毀150平方公尺，至於起火原因與財物損失仍在調查中。