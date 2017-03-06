黃越宏稱「12％司法官貪污」 今遭不明男子毆打

2017-03-06 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕獲邀擔任司改國是會議委員的律師張靜，日前投書媒體稱「5至10%的法官或檢察官會收錢」，不過法治時報社長黃越宏日前在媒體表示，科學方式計算，應該是12%司法官貪污較正確，此言論引發外界議論。黃越宏在6日下午4點多時，卻因為此事遭到一名身分不明男子闖入毆打，目前黃越宏已到台安醫院驗傷，並報案製作筆錄。

《新頭殼》報導，黃越宏在6日下午於公司寫稿時，有名男子面帶笑容按門鈴，黃開門後該名男子突然暴怒，罵黃「你在電視上囂張什麼？」、「說什麼12%，你是要害人家沒有飯可以吃嗎？」，先是對黃男的左臉呼巴掌，再出拳打他肚子。

男子離去前還說了一句「事情還沒結束」，黃越宏隨即報案，並到醫院驗傷，製作筆錄，警方也正調閱監視器，正在進一步調查。