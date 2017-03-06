酒駕撞進機車待轉區 1機車騎士傷重不治

2017-03-06 20:54

〔記者曾健銘／新北報導〕可惡酒駕！37歲蔡姓男子，今晚近7時許酒駕行經新莊中正路、明志路三段交叉口，因精神不濟暴衝猛撞路邊待轉區機車，造成13名機車騎士輕重傷，其中60歲鄭姓機車騎士到院前已無生命跡象，送醫搶救後仍在稍早宣告不治，蔡男目前仍在偵訊中，全案將依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆