新莊汽車暴衝撞倒多輛機車 13輕重傷其中1命危

2017-03-06 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊區中正路與明志路口，今晚間6時許傳出1輛小轎車暴衝機車待轉區，撞倒多輛機車的意外事故，釀成13位民眾受傷，其中1人無呼吸心跳、3位民眾重傷，另有9人輕傷，現場已啟動大量傷病患機制。

3位重傷民眾中，其中一位男性年約60歲的民眾更失去呼吸心跳，已緊急送往署立台北醫院進行急救，另1名50多歲女患者意識昏迷，送林口長庚醫院；1名30多歲的男患者意識昏迷，送亞東醫院。

汽車車上僅有駕駛1人，被員警帶回去製作筆錄，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

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