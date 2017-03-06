女模命案》梁女被釋放 傳出有三大關鍵點

曾被認為涉入女模命案的梁女，因為涉案程度低今日被釋放。（資料照，記者邱俊福攝）

2017-03-06 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓網拍女模遭劫財勒斃命案發生轉折，原先被認為涉入其中的梁女，在今日下午2時20分因為涉案程度大為降低，被士林地檢署釋放，媒體指出有3個關鍵點讓案情逆轉，包括手機、監視器畫面、不在場證明。

據《蘋果日報》報導，檢警最初查到梁女手機有在案發地點出現，並且傳出的訊息是她習慣使用的注音文，不過，梁母表示，女兒手機是被嫌犯程宇取走，假如這項說法是真的，那麼可能就是程宇將手機帶去現場，並偽裝成梁女發送訊息。

在監器視畫面的部分，檢警原本以為案發時與程宇擦肩而過的毛帽女子，就是梁女本人，結果查證後卻發現毛帽女是案發大樓的住戶，與案情無關，所以無法證實梁女當時也在現場，

至於不在場證明，則是梁母透露案發當天，女兒在下午1時之前都待在家裡，更何況梁女住處也沒有拍到她有進出家門。