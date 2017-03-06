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宜蘭羅東凌晨爆搶案 涉案贓車1小時後火燒車

宜蘭縣冬山鄉今天清晨發生火燒車，消防人員搶救。（記者江志雄翻攝）

2017-03-06  07:23

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今天清晨5點50分接獲民眾119報案，指冬山鄉義城路一段的港尾橋上發生汽車火警，派遣冬山及廣興分隊人車救災。

6點1分，現場指揮官回報說，已控制火勢，6點4分火勢熄滅，現場無人員傷亡，經員警查詢車牌號碼，發生車子懸掛失竊車牌，該車輛今天凌晨4點多，涉及羅東鎮開羅派出所轄區檳榔攤搶劫案件。

全案案情離奇，警方正在深入調查。

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  • 車子付之一炬。（記者江志雄翻攝）

    車子付之一炬。（記者江志雄翻攝）

  • 車子被燒得精光。（記者江志雄翻攝）

    車子被燒得精光。（記者江志雄翻攝）

  • 這輛汽車是贓車。（記者江志雄翻攝）

    這輛汽車是贓車。（記者江志雄翻攝）

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