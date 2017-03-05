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疑涉電信詐騙被韓警逮捕2台女 親戚說…

2017-03-05  14:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕2名赴韓打工台女疑涉電信詐騙，被韓國警方逮捕，消息經媒體曝光，江女的彰化親戚今天對媒體記者表示，江女的媽媽只是戶籍登記在彰化，人在桃園生活，他們完全不清楚江女的生活和工作狀況，也是從新聞報導才知道出事，感到訝異又覺得很困擾。

2女江姓與鄧姓女生，於上個月出國2週後與家人失聯，江女的媽媽求助媒體報導，韓國警方於台北時間昨晩10時左右，通知我駐韓國代表處確認失聯2人的身分，鄧女於2月14日因涉電信詐騙案被捕，2月15日江女接著被捕，外交部已通知江女的媽媽。

今天中午，記者前往江女媽媽彰化縣的戶籍地找人撲空，該戶籍地是租承戶，居住在裡面的是江女媽媽的親戚，該名親戚說，江女媽媽戶籍登記在此，平常，人都在桃園生活，江女媽媽沒有跟他們說女兒失聯，直到他們看到新聞報導，才知道連日來江女媽媽急著找女兒。

當地居民也說，沒看到江女，也不知道江女媽媽戶籍登記在此。

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  • 戶籍地門牌是等待整編的臨時門牌。（記者張聰秋攝）

    戶籍地門牌是等待整編的臨時門牌。（記者張聰秋攝）

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