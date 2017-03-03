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桃市犯罪中心、偵查隊聯合揭牌 緝毒犬超吸睛

桃市毒品、詐欺、科技犯罪偵察隊聯合揭牌，向毒品、詐欺、科技犯罪宣戰。（記者鄭淑婷攝）

2017-03-03  15:03

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市警局「毒品查緝中心」、「打擊詐欺犯罪中心」及「科技犯罪偵查隊」聯合揭牌，檢、警、調、憲、關務、海巡共同向毒品、詐欺等犯罪分子宣戰，海關出動緝毒犬「Angel」與「Alice」演練緝毒，只要聞到行李或人員身上藏有毒品，緝毒犬就會在一旁坐下，領犬員就會知道：「丟係你！」

市長鄭文燦表示，桃園市警局透過檢警調與中央跨單位的合作，成立毒品、詐欺查緝中心及科技犯罪偵查隊，主要使用高科技方式對抗智慧型犯罪，尤其毒品查緝是目前政府全力以赴的重要政策，希望能夠掌握情資並結合各單位的力量，從源頭到中下游掃蕩毒品網絡，讓台灣能夠在毒品犯罪查緝上往前走，其他像科技、電信及網路犯罪，確實需要很多設備及辦案技巧、情資來源，這一點會全力支持市警局。

桃園市警局局長黎文明表示，過去查緝毒品、詐欺及科技犯罪，各單位缺少主要的聯繫窗口，在聯合揭牌後打通各單位的上下、橫向聯繫，只要接獲需要跨單位合作的犯罪情資，警方能夠迅速整合打擊犯罪。

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  • 桃市毒品、詐欺、科技犯罪偵察隊聯合揭牌，向毒品、詐欺、科技犯罪宣戰。（記者鄭淑婷攝）

    桃市毒品、詐欺、科技犯罪偵察隊聯合揭牌，向毒品、詐欺、科技犯罪宣戰。（記者鄭淑婷攝）

  • 桃市毒品、詐欺、科技犯罪偵察隊聯合揭牌，向毒品、詐欺、科技犯罪宣戰。（記者鄭淑婷攝）

    桃市毒品、詐欺、科技犯罪偵察隊聯合揭牌，向毒品、詐欺、科技犯罪宣戰。（記者鄭淑婷攝）

  • 桃市毒品、詐欺、科技犯罪偵察隊聯合揭牌，向毒品、詐欺、科技犯罪宣戰。（記者鄭淑婷攝）

    桃市毒品、詐欺、科技犯罪偵察隊聯合揭牌，向毒品、詐欺、科技犯罪宣戰。（記者鄭淑婷攝）

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