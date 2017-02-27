自由台灣黨企圖拉下基隆車站前蔣介石銅像 爆衝突

警方擔心民眾危險，將拉扯鋼纜的民眾拉回圓環中（記者吳昇儒攝）

2017-02-27 14:22

〔記者俞肇福、吳昇儒／基隆報導〕自由台灣黨今日中午前往基隆火車站前的蔣介石銅像抗議，一度出動長竿、鋼纜線企圖拉下基隆舊火車站前約6公尺高的蔣中正銅像。基隆警方派員前往維護，雙方不時傳出零星衝突。自由台灣黨激進人員竟在車水馬龍的站前圓環席地而坐，還要求警方保護，導致交通停擺，直到警方陸續將民眾勸離，才恢復部分通行。

民眾持長竿並掛上鋼纜，準備對銅像出手，警方迅速向前驅離，並將長竿代為保管，引發自由台灣黨民眾不滿，甚至環抱警員，限制警方行動。

鋼纜被拉下時，又是一陣拔河，激進民眾甚至將鋼纜拉到馬路上，人員排成一直線，將道路完全封鎖，交通嚴重停擺。甚至有民眾直接席地而坐，手牽著手，成了另類的228牽手護台。

警方雖出動大批警力，但擔心民眾受傷，以勸離為主，僅少數強行佔據馬路的分子，警員因擔心發生車禍意外，將他拉到一旁，保護他們的安全，目前抗議仍在進行當中。

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