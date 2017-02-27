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自由台灣黨企圖拉下基隆車站前蔣介石銅像 爆衝突

警方擔心民眾危險，將拉扯鋼纜的民眾拉回圓環中（記者吳昇儒攝）

2017-02-27  14:22

〔記者俞肇福、吳昇儒／基隆報導〕自由台灣黨今日中午前往基隆火車站前的蔣介石銅像抗議，一度出動長竿、鋼纜線企圖拉下基隆舊火車站前約6公尺高的蔣中正銅像。基隆警方派員前往維護，雙方不時傳出零星衝突。自由台灣黨激進人員竟在車水馬龍的站前圓環席地而坐，還要求警方保護，導致交通停擺，直到警方陸續將民眾勸離，才恢復部分通行。

民眾持長竿並掛上鋼纜，準備對銅像出手，警方迅速向前驅離，並將長竿代為保管，引發自由台灣黨民眾不滿，甚至環抱警員，限制警方行動。

鋼纜被拉下時，又是一陣拔河，激進民眾甚至將鋼纜拉到馬路上，人員排成一直線，將道路完全封鎖，交通嚴重停擺。甚至有民眾直接席地而坐，手牽著手，成了另類的228牽手護台。

警方雖出動大批警力，但擔心民眾受傷，以勸離為主，僅少數強行佔據馬路的分子，警員因擔心發生車禍意外，將他拉到一旁，保護他們的安全，目前抗議仍在進行當中。

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  • 自由台灣黨成員利用長竿及鋼纜企圖拉下基隆火車站附近的蔣中正銅像（記者吳昇儒攝）

    自由台灣黨成員利用長竿及鋼纜企圖拉下基隆火車站附近的蔣中正銅像（記者吳昇儒攝）

  • 自由台灣黨成員利用長竿及鋼纜企圖拉下基隆火車站附近的蔣中正銅像（記者吳昇儒攝）

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  • 警方勸導年邁的民眾放開鋼纜以免發生危險（記者吳昇儒攝）

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  • 激進民眾霸占道路，完全不理會其他用路人交通受阻（記者吳昇儒攝）

    激進民眾霸占道路，完全不理會其他用路人交通受阻（記者吳昇儒攝）

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