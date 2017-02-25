北市「假租屋詐財」猖獗 科技新貴被詐

2017-02-25 14:24

〔記者邱俊福／台北報導〕近期出現「假租屋、真詐財」集團，他們在租屋網站登北市出租套房廣告，以租金低且含水電、第四台、網路、車位、可養寵物，以及漂亮的新穎屋況照片當誘餌，要求民眾先行匯入押金以「保障入住」，1名吳姓女科技新貴上月因此被詐美金1321元，約新台幣4萬多元，遂向警方報案。

警政署「165」反詐專線統計，從今年1月至今，共有8件受騙案件，皆是出租北市套房，且假稱因人在國外，不變帶看房子，委託第三方仲介，協助處理帶看屋及收取租金的服務，但需先匯款第1個月房租加押金1個月，保障入住名額，當中受害吳女的同一個廣告，就有3人受騙。

警方說，住新竹的41歲吳女，自研究所畢業後就在北市內湖科學園區就業，並在內湖租屋，上月間房東因要將房子給予小孩新婚使用，吳女只好搬離，急尋另處房子承租，乃上「591」租屋網看到一個中意的房子欲承租。

當時，房東表示因人居住英國工作不便帶看房屋，還寄給跟家人在英國旅遊的假合影與假國外銀行經理名片、護照、工作證、居民證等，假稱在知名民宿租屋平台「Airbnb」有信賴的第三方仲介，可協助處理帶看屋及收取租金的服務，如欲承租需經由第三方仲介來處理，並要求吳女若中意房子，應先匯第1個月房租加押金1個月來保障入住名額。

由於吳女見房屋離上班地點近，且近2萬的租金不僅包水、包電、包第四台，又含管理費、附車位，非常心動，深怕猶豫過久會被別人租走，便依照房東於電子信件中的指示匯款美金1321元，至信中提到的Airbnb仲介代理人帳戶，但所謂的仲介代理人收取款項後，卻遲遲未安排後續簽約程序，之後寫信給房東更無下文，吳女遂前往欲租屋處查看真假，發現該處根本沒有出租需求且與591租屋網中所示照片完全不一樣，驚覺遭詐騙後再回591租屋網發現該物件早已下架，房東及租屋相關資訊也消失無蹤。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆