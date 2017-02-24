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拿「冥」鈔買3萬元刮刮樂 15張只中千元

林男拿假鈔騙取價值3萬元的刮刮樂。（記者王宣晴翻攝）

2017-02-24  21:30

〔記者陳慰慈／新北報導〕37歲、從事作業員的林姓男子，因竊盜罪被判處20天拘役，得易科2萬元，但他沒錢繳罰金也不想坐牢，竟異想天開，竟想用假鈔偷天換日，今年1月凌晨拿著30張「冥都銀行」1千元假鈔，到新北市三重區彩券行買彩券，未料彩券行老闆竟一時不查，給了林男1本15張「兩千萬開運發財金」刮刮樂，林男拿到刮刮樂迅速騎車離去，回家刮發現竟僅中1千元，發財夢碎。

店家事後發現拿到的是假鈔，報警處理，警方依彩券行監視器循線將林男逮捕，林男認罪並稱刮中的1千元已被他花掉，新北地檢署今依詐欺罪嫌將他起訴。

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  • 林男拿假鈔騙取價值3萬元的刮刮樂。（記者王宣晴翻攝）

    林男拿假鈔騙取價值3萬元的刮刮樂。（記者王宣晴翻攝）

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