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警呼喊求「不要撞」遭拒 憤開8槍逮3嫌

2017-02-24  11:15

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄楠梓警方執行夜巡，在停車場發現可疑人車進行盤查，不料，嫌犯不配合盤檢，還開車衝撞偵防車，員警連開8槍逮捕3嫌，並起獲K毒400公克。

警方指出，21日深夜，發現常德路旁公有停車場兩部黑色自小客車旁有數名年輕人聚集、形跡可疑，遂駕駛偵防車趨近準備實施盤查，其中一部自小客車見警竟倒車加速衝撞員警及偵防車，員警朝嫌犯駕駛車輛輪胎射擊8發，嫌犯駕車仍逃離。

經呼叫線上快打警網馳援，立即壓制梁、翁、沈等3名嫌犯，並在梁嫌駕駛之自小客車上起獲三級毒品K他命4大包（毛重約400公克）、現金16萬餘元。

因隔天適逢警用車輛裝備檢查，員警在持槍警戒時見駕駛拒絕配合意圖駛離，一時情急還特地大喊「不要撞、不要撞，我明天要裝檢！」卻仍遭加速衝撞。

員警氣憤之餘並顧及人身安全，對著車胎連開8槍，幸員警及嫌犯均無人傷亡，警方偵防車左側車身受損，全案分別依涉嫌違反毒品危害防制條例、妨害公務罪嫌移送地檢署偵辦。

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  • 被捕毒犯趴在地面。（記者蔡清華翻攝）

    被捕毒犯趴在地面。（記者蔡清華翻攝）

  • 毒犯上銬坐在地上。（記者蔡清華翻攝）

    毒犯上銬坐在地上。（記者蔡清華翻攝）

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