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新埔老翁被綁劫財 48小時內逮人破案！

2017-02-24  10:16

〔記者黃美珠／新埔報導〕22日凌晨3點半發生的新埔80歲呂姓老翁被綁在床劫財案，在發生不到48小時後新竹縣警方分別在桃園、新埔逮捕陳姓、呂姓涉案人，宣告偵破！已查扣2涉案贓車。

警方初步調查發現，呂翁家族成員呂姓男子有竊盜毒品前科，疑似需錢孔急而涉嫌內神通外鬼，夥同外人打劫自己家族伯父。

其中陳男就是22日晚重回犯案現場，開車逃跑中自撞國小圍牆後，通知女友接應逃脫者。

確實犯罪動機還待釐清，警方也還在全力追捕其他在逃共犯中。

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  • 警方查扣作案贓車，已逮捕主嫌呂男、和自撞脫逃的陳姓男子。（記者黃美珠攝）

    警方查扣作案贓車，已逮捕主嫌呂男、和自撞脫逃的陳姓男子。（記者黃美珠攝）

  • 涉案主嫌呂男被押回新埔分局。（記者黃美珠攝）

    涉案主嫌呂男被押回新埔分局。（記者黃美珠攝）

  • 開車自撞陳男被押回新埔分局。（記者黃美珠攝）

    開車自撞陳男被押回新埔分局。（記者黃美珠攝）

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