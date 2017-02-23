休旅車疑恍神跨雙黃線 騎士遭撞飛墜20米溪谷亡

2017-02-23 20:25

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮台8線中橫公路181.1K白沙橋路段，今天上午有輛休旅車於下山途中，疑似疲勞駕駛，恍神跨越雙黃線，直接撞飛對向準備上山工作的52歲林姓機車騎士，造成男騎士當場墜落20米深溪谷，送醫搶救仍傷重不治。

警方調查，51歲陳姓女休旅車駕駛，自燕子口賞景後，開車下山要返回花蓮市區，疑因疲勞駕駛導致精神不濟，一時恍神駛入對向車道，與正要前往慈恩段工作的林姓機車騎士對撞，林男被撞後，瞬間翻落一旁護欄，掉下約20米深的溪谷。

警消獲報趕往救援，發現林男墜落處為溪谷施工的臨時便道，雙腿封閉式骨折變形、意識不清，緊急送往醫院急救，但因傷勢過重，中午12時07分宣告不治；陳女酒測值為零，警方將依過失致死罪偵辦。

死訊一傳回部落，鄰居們深感錯愕。林男家屬表示，前幾年林男妻子剛走，大兒子也於去年7月因工安意外死亡，一家人都還未走出傷痛，林男又遇死劫，簡直「家破人亡！」目前徒留3名子女，未來生計及就學問題令人擔憂。