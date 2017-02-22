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中壢警分局前5車連環撞 上班時間交通塞爆

中壢警分局前連環撞，等紅燈遭撞、警立馬處理。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

2017-02-22  10:38

〔記者李容萍／桃園報導〕怎麼塞車了？還有車子橫向占據馬路！

桃園市中壢火車站站前的延平路、中正路口，今天上午7時10分，一輛由蔡姓男子駕駛的自小客車，自平鎮往桃園方向行駛，疑因天雨路滑、煞車失靈，追撞停等紅燈的自小客及重機車，因撞擊力道猛烈，車子失控後，再逆向擦撞南下車道2輛自小客車，所幸現場無人員受傷。

由於車禍現場就在中壢警分局前，時值上班、上課的尖峰時段，交通分隊員警聽到一聲「砰」的轟然巨響立即前往處理，分局所屬的中壢派出所3名警力，也在場警戒及疏導交通，約於8時左右排除事故現場，交通恢復正常。

經員警酒測，蔡男並未酒駕，至於肇事原因、責任由分隊調查中。

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