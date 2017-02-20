高中生躲博愛廁集體逃票 媽揹小孩廁外苦等20分

2017-02-20 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書《爆料公社》上踢爆學生集體逃票的誇張事件，日前在223次普悠瑪八堵到松山區間車上，有數名學生為了逃票，集體躲進博愛廁所，當時一名媽媽揹著小孩在廁外苦等20分，讓該名爆料者看不下去。

雖台鐵針對上車沒買票、不補票的旅客早就成立專案小組嚴抓，但仍無法杜絕旅客惡意逃票的歪風，一名網友在《爆料公社》內踢爆，有好幾位高中生為了逃票，竟躲入博愛廁所內，直至火車到達松山時集體魚貫而出，當時還有一位媽媽帶著孩子在廁所外等了許久，讓該名爆料者大傻眼。

影片PO網後，立刻引起大批網友圍剿：「這是什麼亂現象，現在的學生到底有什麼毛病，書都讀到哪裡去，家人為你感到光榮，還是感到羞恥，有手機可以炫耀，沒錢卻坐霸王車」、「現在教育失敗到這程度了嗎？」、「是躲在廁所裡面，偷吃屎嗎？」「都是普悠瑪帶壞我家小孩！」、「這種不用碼啊，都敢逃了」。