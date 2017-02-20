新式相機圖案「測速」警告標示 屏縣上路
2017-02-20 15:00
〔記者李立法／屏東報導〕新式「前有測速照相」警告標誌將陸續出現在屏東縣道路上，縣警局交通隊移撥第一批移動式標示牌給各警分局，做為路邊取締超速用途，標示牌上除了一塊新式相機圖案的三角型警告標誌，並暫時保留「前有測速照相」文字牌，等用路人熟悉新的標誌後再取消，汽機車駕駛最近若在馬路上遠遠看見相機圖案的標誌，可得放慢速度。
交通部路政司去年推出圖像化的測速照相警告標誌取代傳統文字警告牌，但新的標誌只有一個照相機圖案，沒有標示速限，駕駛人還得注意路面上或路旁是否設有速限標誌，注意力分散，反而影響行車安全，第一線執法人員普遍反映不佳，新標誌全面設置的行程將延遲至明年1月。
縣警局交通隊表示，為了讓縣民熟悉取締超速的新標誌，縣警局決定讓移動式的標示牌先上路，標示牌上除了一塊新式相機圖案的三角型警告標誌，下方還會掛上「前有測速照相」文字牌，至於速限標示，也會儘量設在醒目處，以免分散駕駛人注意力，等到用路人熟悉新的圖案標誌後，就會取消文字牌，並以固定式圖案標示牌，取代傳統文字標示牌。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 周比蒼苛刻員工？離職司機爆：他兒子才是慣老闆
- 拍扁麵包師指錢被「私吞」 乾姊今提告誹謗
- 最遙遠的10公尺 男子家前跌倒撞頭亡
- 中國女來台賣春撈金 被捕美夢一場空
- 《醫生說法》酒測值1.1 接近神智不清
網友回應
熱門新聞
- 愛上百公斤胖男 俏護士：「我知道他不帥但…」
- 為救人不惜犧牲百萬名車 執行長：維修費全免！
- 陸軍寒戰營 撩起青年熱血
- 民調：蔡英文施政贊同度回升7.6％
- 弱勢童上私托 市府補助差額
- 【愛讀書】 《你說，寮國到底有什麼？》
- 反思人權迫害 蔡：台灣應學德國面對歷史
- NBA》最遙遠的距離？這影片帶你看KD、魏少休息室座位（影音）
- 女模懸吊摩天樓玩命
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 前天王嫂秘婚遊艇土豪 遭爆淪小三
- 維納斯的呢喃（2／20～2／26）
- 《華府觀察》波多馬克河上的那條龍
- 小甜甜遭騙「神經病」合約 傻看《霹靂火》學戲
- 〈愛瘋迷〉夫妻孕事 關你啥事
- NBA》成新科三分球王 E.戈登：投外線是我最喜歡的
- 瞭望之窗》川普「聯俄制中」戰略胎死腹中
- 老5「與世無爭」 璞園鬥志消沉
- H5N6疫禽燒不停 鵝也淪陷
- 杜拜女網賽》寶島雙姝雙輸 寄望詹家姊妹
- 司改國是會議分組討論 今登場
- 助弱勢者正確用藥 藥師進社區
- （影音）《猜火車2》確定撤檔 網友無奈：在台灣票房慘澹
- 第十二屆林榮三文學獎得獎作品集 免費贈送
- 自由談》從「大撈特撈」到「能撈就撈」…
- 中山清寒生論文登國際期刊 逕讀博士班獲准
- 顏大和：制度面議題未提及 效果待觀察
- 上班一族徵文─360行工作照
- 女星睡覺無法闔眼 驚嚇父母慘被毒打
- 台中市社區充滿特色 吸引香港大學師生任志工
- 傳美國安顧問難尋 白宮否認
- 仿佛來自仙界 「地湧金蓮」綻放
- 台股收盤下跌26.72點 報9753.20點
- 《中英對照讀新聞》Bike-promoting Belgian minister finds own cycle stolen－推廣騎自行車的比利時部長發現自己的單車被偷了
- 公開挺郝 胡志強：台中市不贏我也負全責
- 新營公園路蔣公銅像拆了！
- NBA》「魏、杜大和解」 隊友比當事人還在意？（影音）
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry pans Spain over deportation of Taiwanese
- 看完歌神！老蕭噴淚 江蕙驚傳扭到
- 馬英九再槓黨產會：「做法非常可怕」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新式相機圖案「測速」警告標示 屏縣上路
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分