新式相機圖案「測速」警告標示 屏縣上路

2017-02-20 15:00

〔記者李立法／屏東報導〕新式「前有測速照相」警告標誌將陸續出現在屏東縣道路上，縣警局交通隊移撥第一批移動式標示牌給各警分局，做為路邊取締超速用途，標示牌上除了一塊新式相機圖案的三角型警告標誌，並暫時保留「前有測速照相」文字牌，等用路人熟悉新的標誌後再取消，汽機車駕駛最近若在馬路上遠遠看見相機圖案的標誌，可得放慢速度。

交通部路政司去年推出圖像化的測速照相警告標誌取代傳統文字警告牌，但新的標誌只有一個照相機圖案，沒有標示速限，駕駛人還得注意路面上或路旁是否設有速限標誌，注意力分散，反而影響行車安全，第一線執法人員普遍反映不佳，新標誌全面設置的行程將延遲至明年1月。

縣警局交通隊表示，為了讓縣民熟悉取締超速的新標誌，縣警局決定讓移動式的標示牌先上路，標示牌上除了一塊新式相機圖案的三角型警告標誌，下方還會掛上「前有測速照相」文字牌，至於速限標示，也會儘量設在醒目處，以免分散駕駛人注意力，等到用路人熟悉新的圖案標誌後，就會取消文字牌，並以固定式圖案標示牌，取代傳統文字標示牌。