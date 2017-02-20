高市2人持槍搶劫1.8萬 8小時就被逮了！
2017-02-20 11:45
2搶匪持槍行搶養生館時，改造手槍不慎走火差點擊中一旁女服務生。（記者方志賢翻攝）
〔記者方志賢／高雄報導〕2名搶匪昨凌晨3時許分持改造手槍，到高市三民區某養生館行搶，搜刮店內現金時手槍不慎走火，還差點擊中一旁女服務生，搶匪搶走1萬8000元後逃逸，警方調閱監視畫面，案發後8小時逮獲2名搶匪，並起出2把改造手槍及搶得的贓款1萬8000元。
警方表示，35歲劉姓男子（有槍砲、毒品及傷害等前科）無業，幾天前發生車禍，急需用錢修理車輛，找來33歲朱男（有妨害公務等前科）幫忙，昨凌晨3時30分許，持2把改造手槍行搶三民區某養生館。
警方說，2名搶嫌持槍進入養生館，先控制店內2名女服務生，劉嫌則持槍挾持其中一名女服生到櫃檯搜刮了1萬8000元，行搶過程劉嫌的手槍不慎走火，差點擊中一旁女服務生，女服務生也嚇了一跳。
案發後，警方調閱監視畫面，發現2名搶匪戴全罩式安全帽、口罩，作案騎乘機車車牌以膠帶覆蓋，警方調閱附近數十支監視器查出劉、朱2嫌身分。
警方在案發後8小時，於高市鼓山區裕誠路拘提劉嫌到案，並查扣改造手槍2把、彈匣3個、子彈91發、作案手套1雙、作案衣褲及贓款1萬8000元等證物，並循線於前鎮區鎮將朱嫌拘提到案。
劉、朱2嫌坦承犯案，搶來的贓款還未朋分，而警方查扣的2把槍枝是透過網路向不知名賣家購得，全案依強盜及違反槍砲彈藥管制條例移送偵辦。
轄區三民一警分局長黃文哲明日將調任小港分局分局長，案發後，黃文哲自我調侃如沒破案，就堅守崗位不破不報到，但員警在8小時內迅速破案，讓黃文哲在三民第一分局任內畫下完美句點。
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