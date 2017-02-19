拍扁麵包師與乾姐翻臉 想要回「白狼」捐的錢
2017-02-19 20:34
〔記者蔡清華／高雄報導〕拍扁麵包師黃士福，開店風波不斷，被爆私募款後，生意做不下去，與乾姐為合開麵包店，因資金爭議鬧翻，黃要求歸還「白狼」張安樂捐他的25萬。
拍攝保外就醫的陳水扁散步而一夕爆紅的麵包師黃士福，在友人支助下重新開店，卻因被爆私下向臉書好友募款，公開道歉關店歇業後，又指稱身為國民黨中央委員的「乾姐」的王友蘭，只「出10萬元，其他都是他一人獨自支付所有開銷，賣出的麵包，他一塊錢也沒拿到，全進了「乾姐」的荷包，要求「乾姐」還他14萬材料費及「白狼」張安樂捐給他的25萬元，讓他重新創業。
今天下午王友蘭召開記者會，公布開店相關帳目，指黃士福做人很不老實，不只瞞著她對外募款，竟反過頭來咬她私吞帳款，讓她徹底心寒，決定明天（20）日要上法院控告黃士福毀謗、妨害名譽。
王友蘭說，重新開店黃士福沒有資金又找不到店面，是透過她租下新的店面，她的許多朋友幫忙籌資，才順利開業，沒想到黃開店後還瞞著她私下對外募款，多次逼問後才坦承，當時他還下跪道歉，後來店生意愈來愈差，一天營業額不到300元，決定收手停業。
她說，前前後後為這家店投入了20多萬元，原本說好，想辦法把店頂讓出去，再按比例拿回各自的資金，但黃卻一再放話，更加深外界對他的不信任，10多天來，卻連一通電話也沒打來。
黃士福晚間回應表示，請王不要再說謊了，樂見她上法院提告，自己手頭也有很多證據可證明，如果還不放過他，他還會公布更多開店內幕。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 謝忻咬牙踩健康步道 榨乾胡瓜口袋
- 施君涵／心靈感應的神祕地點
- NBA》明星賽積極補強 綠衫軍醞釀重磅交易
- 《哈利波特》女星解放乳頭 全裸登《花花公子》封面
- 228遺族籲：立院應速通過促轉條例
- 愛心保溫 小吃攤送免費便當
- 基隆客家天穿日 市長送好禮
- 不甩中國警告 美國航母駛入南海展開巡邏
- 拍扁麵包師傅有金援？傳白狼給他30萬現金
- 農會改選》彰縣綠營插旗未成 仍維持全面藍天
- 山區風速過大 貓纜暫停營運
- 陳美鳳合體翁家明催淚 體驗盲棒競賽大開眼界
- 自由廣場》沒有加害者的殘缺歷史
- 〈貓收藏〉 期待貓咪出現
- 中台灣元宵燈會今晚閉幕 燈光秀依然璀璨
- 愛子公主厭食淪紙片人 163cm體重不到40kg
- 機捷3天18萬人次試乘 選對人少車站免排隊
- 北市農會改選 木柵區傳疑似茶葉賄選案
- 川普家族旅遊費 1個月帳單直逼歐巴馬1年
- 茵茵開腿扶正「這個」 被讚台灣之光
- 四葉草跳曼波 林進小A辣等一票網紅助陣
- 後悔盜取珍木 山老鼠殺山豬向部落居民道歉
- 國家環境教育獎 池農、關農入圍決選
- 文化銀行》一針一線的綺麗 半世紀榮一旗袍
- 〈失戀共和國〉棄愛追夢 祝你幸福
- 台維斯盃》主場二度連丟5點 台灣男網5連敗遭中國「完封」
- 下營蛋雞場檢出H5N2 南市第4個禽流感禽場
- 金正男兒憂遭不測 棄牛津留澳門
- （圖多）奧斯卡入圍片主角全變《動物方城市》 網友幽默神合成
- 台南人愛借書 屬龍的借最多
- 除了主燈 台灣燈會最紅的是……
- 在中國上廁所也不安全？ 少年在公廁慘遭活埋
- 凍齡女神好感動 只因父親XXX陪小孩
- 〈婚姻幸福學〉夫與舊愛網路熱絡 怕舊情復燃好心煩
- 老店肉伯火雞肉飯 將休4天
- 出賣孕妻床照 Ella老公發「道歉文」
- 《健康聚寶盆》按部就班治療關節炎 別病急亂投醫
- 金山海岸秘景 「沉默」全都錄
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：拍扁麵包師與乾姐翻臉 想要回「白狼」捐的錢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分