拍扁麵包師與乾姐翻臉 想要回「白狼」捐的錢

2017-02-19 20:34

〔記者蔡清華／高雄報導〕拍扁麵包師黃士福，開店風波不斷，被爆私募款後，生意做不下去，與乾姐為合開麵包店，因資金爭議鬧翻，黃要求歸還「白狼」張安樂捐他的25萬。

拍攝保外就醫的陳水扁散步而一夕爆紅的麵包師黃士福，在友人支助下重新開店，卻因被爆私下向臉書好友募款，公開道歉關店歇業後，又指稱身為國民黨中央委員的「乾姐」的王友蘭，只「出10萬元，其他都是他一人獨自支付所有開銷，賣出的麵包，他一塊錢也沒拿到，全進了「乾姐」的荷包，要求「乾姐」還他14萬材料費及「白狼」張安樂捐給他的25萬元，讓他重新創業。

今天下午王友蘭召開記者會，公布開店相關帳目，指黃士福做人很不老實，不只瞞著她對外募款，竟反過頭來咬她私吞帳款，讓她徹底心寒，決定明天（20）日要上法院控告黃士福毀謗、妨害名譽。

王友蘭說，重新開店黃士福沒有資金又找不到店面，是透過她租下新的店面，她的許多朋友幫忙籌資，才順利開業，沒想到黃開店後還瞞著她私下對外募款，多次逼問後才坦承，當時他還下跪道歉，後來店生意愈來愈差，一天營業額不到300元，決定收手停業。

她說，前前後後為這家店投入了20多萬元，原本說好，想辦法把店頂讓出去，再按比例拿回各自的資金，但黃卻一再放話，更加深外界對他的不信任，10多天來，卻連一通電話也沒打來。

黃士福晚間回應表示，請王不要再說謊了，樂見她上法院提告，自己手頭也有很多證據可證明，如果還不放過他，他還會公布更多開店內幕。