防杜農會選舉舞弊暴力 警署長陳國恩到大甲慰勉
警政署長陳國恩（中）到大甲關心農會選舉投票情況。（大甲分局提供）
TC-170219-00160-A-001至004
〔記者李忠憲／台中報導〕
今天是全國農會代表及農會小組長選舉投票日，為免投開票時出現意外，警政署動員各縣市分局進行一級開設，派警力進駐投開票所，以防有暴力等意外事故發生，截至目前為止，中市各投票所情況還算順利，將在下午1時開票。
內政部警政署長陳國恩，今天上午到大甲大甲分局視察，了解農會代表選舉投開票狀況，並慰勉同仁執勤辛勞，台中市警局長陳嘉昌、大甲分局長沈炳信、偵查隊長涂良模等人陪同。
陳國恩說，內政部長葉俊榮十分重視，並指示應全面淨化選前治安環境，秉持一貫嚴密查察及防制暴力介入原則，積極主動偵辦，如查有實證，更應加速偵查，以收遏阻效力。
台中市警局長陳嘉昌說，為宣示查賄制暴，他日前與台中地檢署檢察長張宏謀、台中市調查處處長蕭湘台等人前往潭子、后里、清水、和平區等農會，拜會現任總幹事及各總幹事候聘人，傳達檢警調機關端正選風、抓賄選之決心，希望一起營造乾淨選舉環境。
市警局表示，中市有22個區農會，會員人數計有5萬7103人，農事小組組長492人參選、預計選出416人，會員代表938人參選，預計選出826人。市警局在今天投入投開票所警衛383名、蒐證警力127名，另規劃緊急事故處理小組304名，共投入814名警力。
市警局說，截至昨（18）日為止，農、漁會選舉蒐報賄選及暴力情資已有8件，其中6件賄選，2件選舉暴力，其中4件已由台中地檢署指揮偵辦，並鎖定多名疑犯。將持續嚴密查察賄選案件，偵防暴力犯罪及強力掃蕩組織幫派，並積極配合檢察機關深入追查幕後金主及共犯組織結構，有效推動查賄制暴相關工作，以達到淨化選風。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 花2萬要朋友出馬？永靖農會選舉2人交保
- 家庭和諧小祕訣 侯昌明：保持18歲青春體力
- 機捷3天18萬人次試乘 選對人少車站免排隊
- 故事》不擇手段也要上榜！破解 5 個明代常見的科舉作弊方法
- 小英面臨連任危機？ 綠營大老分析原因...
- 別信媒體假新聞！ 川普：白宮運作超順暢
- 蘇貞昌、林錫耀力挺 吳秉叡「秉友會」今新春團拜
- 拍扁麵包師傅有金援？傳白狼給他30萬現金
- 不甩中國警告 美國航母駛入南海展開巡邏
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Military helps cull 22,000 Yunlin County chickens
- NBA》談伊巴卡加盟 羅利：我們將蛻變
- 陳冠宇明抗古巴 謹記伊東勤教誨
- 《觀察筆記》杞人之憂
- NBA》就是不給地虎群面子 波辛傑斯再稱霸技術挑戰賽
- 自由廣場》沒有加害者的殘缺歷史
- 國民黨黨主席會是誰？ 呂學樟預測這兩人其中之一...
- 艷星直播舉手喬奶 「小紅點」意外見客
- NBA》沒有時間魔術師救援 柯瑞秀Logo Shot全打鐵（影音）
- 汽車炸彈攻擊 土耳其2死17傷
- 如奧斯卡可以挑座位 男神雷恩葛斯林想坐「她」旁邊
- 凍齡女神好感動 只因父親XXX陪小孩
- 自由廣場》過去能撈就撈 現在能混就混
- 連4戰飆破20分 周儀翔拚連莊MVP
- 金山海岸秘景 「沉默」全都錄
- NBA》KD、魏少還沒和好 老媽們先當一輩子姐妹
- 刺殺金正男 大馬逮捕一北韓人
- 柯文哲連任有譜？媒體民調狂勝這8人
- 周比蒼又爆狂言︰司機上工 一個願打一個願挨
- 〈人生作業簿〉 珍惜與想念
- 造浪池助拍片 《沉默》捐市府電影票
- 杜絕工業區養地 擬修法強制買回
- NBA》A.戈登秀空拍機凸槌 溜馬G.羅賓森灌籃大賽稱王
- 農會選舉今登場 士林區戰況激烈
- F奶主播收淫媒過夜飯局邀約 驚人價碼曝光
- 網球》錦織圭提早備戰法網 打進紅土決賽
- 下營一火雞場中鏢 確診高病原H5N2
- 「他當我聲音，我當他眼睛」 鄭秀文再會蕭煌奇噴洋蔥
- 傳馬支持郝龍斌 洪秀柱：沒有聽說！
標題：防杜農會選舉舞弊暴力 警署長陳國恩到大甲慰勉
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email