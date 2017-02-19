防杜農會選舉舞弊暴力 警署長陳國恩到大甲慰勉

警政署長陳國恩（中）到大甲關心農會選舉投票情況。（大甲分局提供）

2017-02-19 12:33

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〔記者李忠憲／台中報導〕

今天是全國農會代表及農會小組長選舉投票日，為免投開票時出現意外，警政署動員各縣市分局進行一級開設，派警力進駐投開票所，以防有暴力等意外事故發生，截至目前為止，中市各投票所情況還算順利，將在下午1時開票。

內政部警政署長陳國恩，今天上午到大甲大甲分局視察，了解農會代表選舉投開票狀況，並慰勉同仁執勤辛勞，台中市警局長陳嘉昌、大甲分局長沈炳信、偵查隊長涂良模等人陪同。

陳國恩說，內政部長葉俊榮十分重視，並指示應全面淨化選前治安環境，秉持一貫嚴密查察及防制暴力介入原則，積極主動偵辦，如查有實證，更應加速偵查，以收遏阻效力。

台中市警局長陳嘉昌說，為宣示查賄制暴，他日前與台中地檢署檢察長張宏謀、台中市調查處處長蕭湘台等人前往潭子、后里、清水、和平區等農會，拜會現任總幹事及各總幹事候聘人，傳達檢警調機關端正選風、抓賄選之決心，希望一起營造乾淨選舉環境。

市警局表示，中市有22個區農會，會員人數計有5萬7103人，農事小組組長492人參選、預計選出416人，會員代表938人參選，預計選出826人。市警局在今天投入投開票所警衛383名、蒐證警力127名，另規劃緊急事故處理小組304名，共投入814名警力。

市警局說，截至昨（18）日為止，農、漁會選舉蒐報賄選及暴力情資已有8件，其中6件賄選，2件選舉暴力，其中4件已由台中地檢署指揮偵辦，並鎖定多名疑犯。將持續嚴密查察賄選案件，偵防暴力犯罪及強力掃蕩組織幫派，並積極配合檢察機關深入追查幕後金主及共犯組織結構，有效推動查賄制暴相關工作，以達到淨化選風。