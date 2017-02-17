高階警調動 罕見兄弟檔同任縣市警察局長

2017-02-17 21:38

〔記者湯世名／彰化報導〕警政署今天發布75名高階警官調動，包括警署副署長、警政委員、刑事局副局長及部分縣市局長等重要警職人事案，名單公布後引起警界人士矚目，其中由警政署保防組長調陞嘉義市警察局長的詹永華，其胞弟詹永茂即為現任宜蘭縣警察局長，兄弟檔同任縣市警察局長，警政史上罕見，也傳為警界佳話，更被視為警界明日之星。

詹永華與詹永茂分別為警大44、47期交通學系，先後又是交通管理研究所碩士，詹永茂目前還在就讀警察政策研究所博士班。

今天高階警官名單一發布，熟悉警界生態的人士就說，家中同時有兄弟檔、父子檔擔任基層消防員或警員的例子很常見，兄弟檔同任三線二星縣市警察局長的例子卻極為罕見，更可能是史無前例；詹永華曾歷任台南市、台北市政府警察局的分局長，後調陞警署勤務中心主任，再調任警署保防組長，這次調陞縣市局長，也是警署肯定他的能力。

至於詹永茂則曾歷任宜蘭縣警察局副局長，後調陞桃園市政府警察局桃園分局長等職，再調陞警署教育組長，深受署長陳國恩賞識，去年8月外派宜蘭縣警察局長，由近幾任宜蘭縣警察局長仕途順遂來看，他也被視為警界明日之星。