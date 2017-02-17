高階警調動 罕見兄弟檔同任縣市警察局長
2017-02-17 21:38
〔記者湯世名／彰化報導〕警政署今天發布75名高階警官調動，包括警署副署長、警政委員、刑事局副局長及部分縣市局長等重要警職人事案，名單公布後引起警界人士矚目，其中由警政署保防組長調陞嘉義市警察局長的詹永華，其胞弟詹永茂即為現任宜蘭縣警察局長，兄弟檔同任縣市警察局長，警政史上罕見，也傳為警界佳話，更被視為警界明日之星。
詹永華與詹永茂分別為警大44、47期交通學系，先後又是交通管理研究所碩士，詹永茂目前還在就讀警察政策研究所博士班。
今天高階警官名單一發布，熟悉警界生態的人士就說，家中同時有兄弟檔、父子檔擔任基層消防員或警員的例子很常見，兄弟檔同任三線二星縣市警察局長的例子卻極為罕見，更可能是史無前例；詹永華曾歷任台南市、台北市政府警察局的分局長，後調陞警署勤務中心主任，再調任警署保防組長，這次調陞縣市局長，也是警署肯定他的能力。
至於詹永茂則曾歷任宜蘭縣警察局副局長，後調陞桃園市政府警察局桃園分局長等職，再調陞警署教育組長，深受署長陳國恩賞識，去年8月外派宜蘭縣警察局長，由近幾任宜蘭縣警察局長仕途順遂來看，他也被視為警界明日之星。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 議員資格飛了！就為了一張罰單
- 家屬怒批不給休假 周比蒼：司機缺錢向我借15萬
- 男掛失止付仍遭盜領 郵局自認過失補償損失
- 網路文章揭白色巨塔內幕... 醫師告醫師不成改告院長
- ETC補費通知郵資全民買單 高公局判賠7456萬
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- MLB》郭泓志加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 張永成反擊 斥蘇治芬糟蹋農會
- 檢舉山老鼠 林務局補助大學生
- 母語英語俱佳 賽德克族學生胡沐恩學測69級分
- 兩黨都不挺 美國準勞工部長放棄提名
- 婦聯會黨產風波辜嚴倬雲喊冤 府：落實轉型正義
- 傳今拍板 阿里巴巴入股中國大潤發
- 補教分析：頂大門檻估降一到兩級分 選校勝選系
- MLB》素人幫MVP餵球？ 真實身分讓布萊恩嚇傻（影音）
- 小西瓜學測74級分 《百萬小學堂》其他成員現在變怎樣？
- 加碼40億 福特六和擴大在台投資
- 家禽禁運禁宰7日恐缺貨 北市邀業者協調應變措施
- 婦聯會捐錢作公益？ 鄉民踢爆疑「左手捐右手」
- 自由廣場》中華是政治不是文化
- 中國版《親家不計較》演了16年導演宣布要繼續演
- 晨讀、適度打怪紓壓 高分生分享
- 老公一句話 Ella爆氣：下胎自己生
- 量縮盤整 新台幣中午暫收30.777元
- 關帝廟火警燒出「五文昌神位」 考生一次拜足
- 自由廣場》最大條的洩密就不管？
- 不眠不休工作是典範？ 林靜儀：整個文化都要改
- 法院認企業贊助是賄賂 議長賄選案二審判決關鍵
- 塞爾提克出戰公牛問鼎東部龍頭 今日賽事預告與轉播
- 臉上沾滿黏稠物 野砲女星慘遭設計被顏射
- MLB》尚未丟牛棚 薛哲恐錯過開幕戰先發
- 全面攔查﹗台中波麗士啟動禽流感防疫勤務
- 台灣燈會燈王 浴火重生再亮相
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 COA issues ban on shipments of poultry for week
- 學測彰縣3人滿級分 醫科非唯一選項
- 困流刺網獲救 玳瑁傷癒野放
- 場下穿搭綻放風采 HBL球員演繹潮流
- 證券行情表、證券表格
- 臉書現場直播到一半 電台主持人遭槍殺身亡
- 學測滿級分 南一中4人 南女5人
- SBL》郭少傑、李維哲轟生涯最高分 台銀挫璞園拿季後賽利多
- 新北回收物增乾淨塑膠袋 3月賣場試辦供用
- 嘉義驚現武林高手？ 跳躍照原來可以這樣拍
- 三浦春馬人肉快遞 英國會女友
- 家禽禁宰令一發 豬肉價應聲漲至春節後新高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高階警調動 罕見兄弟檔同任縣市警察局長
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分