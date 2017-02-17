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蝶戀花創辦人周比蒼道歉：人車都不關友力的事

蝶戀花創辦人周比蒼出面鞠躬致歉。（記者簡榮豐攝）

2017-02-17  10:50

〔即時新聞／綜合報導〕日前蝶戀花賞櫻團發生重大車禍，今天蝶戀花與友力聯合召開記者會。蝶戀花實際負責人周繼弘與創辦人周比蒼出面2度鞠躬致歉。

周比蒼父子 2度鞠躬致歉

蝶戀花實際負責人周繼弘在會中表示，這次事故發生，本人和蝶戀花全體員工感到抱歉和遺憾，對社會大眾和罹難者家屬，致上歉意和抱歉。周繼弘說，事故當日賞櫻團於上午9點10分集合出發，下午1點抵達武陵農場，下午4點半返回台北，對於台灣旅行業的重創以及對消費者信心上的打擊，將會盡全力彌補。周繼弘說，家屬的不滿他會承擔，希望社會大眾接受他誠摯的歉意。

蝶戀花創辦人周比蒼則為這次發生的事件致上最深的歉意跟哀痛，表示自己絕不推諉、逃避責任。周比蒼說，發生此事件，人車都是本人所有、管理、維護、約聘，都不關友力的事。已向檢察官說明。周比蒼重申，絕不推卸責任，絕不逃避。並說他從未宣布這輛寄行在友力的車是別人的。

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  • 蝶戀花創辦人周比蒼對事件進行說明。（記者簡榮豐攝）

    蝶戀花創辦人周比蒼對事件進行說明。（記者簡榮豐攝）

  • 蝶戀花實際負責人周繼弘出面鞠躬致歉。（記者簡榮豐攝）

    蝶戀花實際負責人周繼弘出面鞠躬致歉。（記者簡榮豐攝）

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