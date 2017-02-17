蝶戀花創辦人周比蒼道歉：人車都不關友力的事
2017-02-17 10:50
蝶戀花創辦人周比蒼出面鞠躬致歉。（記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕日前蝶戀花賞櫻團發生重大車禍，今天蝶戀花與友力聯合召開記者會。蝶戀花實際負責人周繼弘與創辦人周比蒼出面2度鞠躬致歉。
周比蒼父子 2度鞠躬致歉
蝶戀花實際負責人周繼弘在會中表示，這次事故發生，本人和蝶戀花全體員工感到抱歉和遺憾，對社會大眾和罹難者家屬，致上歉意和抱歉。周繼弘說，事故當日賞櫻團於上午9點10分集合出發，下午1點抵達武陵農場，下午4點半返回台北，對於台灣旅行業的重創以及對消費者信心上的打擊，將會盡全力彌補。周繼弘說，家屬的不滿他會承擔，希望社會大眾接受他誠摯的歉意。
蝶戀花創辦人周比蒼則為這次發生的事件致上最深的歉意跟哀痛，表示自己絕不推諉、逃避責任。周比蒼說，發生此事件，人車都是本人所有、管理、維護、約聘，都不關友力的事。已向檢察官說明。周比蒼重申，絕不推卸責任，絕不逃避。並說他從未宣布這輛寄行在友力的車是別人的。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- MLB》郭泓志加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 《澳洲女子公開賽》李旻打得自在 暫居第二
- 桃園》7個地區農會 大打爭奪戰
- 軍公教能混則混？ 藍委緩頰：應是情緒性發言
- 回饋！世展會關懷學子樂當課輔志工
- 消費申訴案 補習類、網購占1、2名
- 從小被爸媽帶到醫院寫功課 學測他考74級分
- 吳慷仁騎車虧妹 自爆幼稚行為
- 南市議長賄選案二審宣判 李全教改判3年6月
- 碳酸水泡雞雞提升勃起力？ 他親自拍片實驗！
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》宋仲基
- MLB》A-Rod當洋基總教練 ？ 美媒大膽提出建議
- 家禽禁宰禁運7天 業者︰全力配合
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Foreign diplomats praise airport MRT line
- 自由廣場》華獨 滑頭的獨
- 基大華二路死亡彎道 將增測速照相
- 信義桐林橋改建 拚7月前通車
- AIT台北新館 安全規格比照美使領館
- 流標5次 竹南泳池委外找嘸人
- 紙風車劇團 新竹苗栗溫暖巡迴
- 台灣形象加分！外國使節對機捷讚不絕口
- 美將派陸戰隊駐守AIT 司徒文：小的守衛隊
- 邱鏡淳影射收回扣改判無罪 鄭永金：上訴到底
- 學測彰縣3人滿級分 醫科非唯一選項
- 郭育銘成績好 同學愛當香爐過運
- 嘉縣世界搏茶會 2主題館收費
- 東港高中擴編首屆 學測創佳績
- 2017日內瓦錶展專輯17：運動盛事運動錶情6
- 孫盛希險當小三 孫爸拒見準女婿
- 促北約盟國多分攤軍費 美防長撂重話
- 冷眼集》又在投四壞保送了
- 年改、拚經濟特別預算 列優先法案
- 健康醫療》肉毒桿菌不僅可美容 還能改善偏頭痛！
- 聯結車闖汕尾橋 卡4小時
- 小西瓜學測74級分 《百萬小學堂》其他成員現在變怎樣？
- 《學測成績》屏東2人74級分 台東最高72級分
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》李鍾碩
- 天公不作美 「圳頭祭」求風調雨順
- 連2年無滿級分 雲林高中校長：非城鄉差距
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蝶戀花創辦人周比蒼道歉：人車都不關友力的事
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分